快訊

現磨小麥成絕響！ 東區「最難訂義大利麵 Fermi」無預警熄燈 網不捨：來不及回訪

經典賽／中華隊「完全體」宮崎亮相 陳傑憲：不要想著依靠誰

李千娜開告「世紀血案」！片酬想捐款慈林基金會...秒遭婉拒原因曝光

韓國瑜不一樣了！ 「韓流」再起的爆發力 藍綠都不敢低估

聯合報／ 記者唐筱恬張曼蘋屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜近期頻頻出手，先主動拋出國情報告，近期更積極關心軍購條例的進度，不但讓綠委懷疑，韓國瑜恐想讓2028「韓流」再起，也有藍委說，「永遠別低估韓國瑜的爆發力」。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜近期頻頻出手，先主動拋出國情報告，近期更積極關心軍購條例的進度，不但讓綠委懷疑，韓國瑜恐想讓2028「韓流」再起，也有藍委說，「永遠別低估韓國瑜的爆發力」。記者潘俊宏／攝影

立法院長韓國瑜近期頻頻出手，先是藉由賴清德總統邀五院茶敘的機會，主動拋出國情報告，近期更積極關心軍購條例的進度，甚至高分貝提醒國民黨團要趨吉避凶，一直以來被認為總是照議事規則「太中立」的韓國瑜，不但讓綠委懷疑，韓國瑜恐想讓2028「韓流」再起，也有藍委說，「永遠別低估韓國瑜的爆發力」。

韓國瑜2024年取得國會龍頭大位後，主持立院議事一向主張按照議事規則走，不插手議事日程也不私下喬方案，曾被藍營立委私下抱怨「公道伯太公道」；但也被綠營立委認為，都被國民黨團牽著鼻子走。

但韓國瑜春節起，從軍購到國情報告不斷掀起話題，讓藍營嗅到不一樣氛圍。一名藍營立委分析，在台中市長盧秀燕不選黨主席後，藍營總統大位門票變得人人都可爭取，自然韓國瑜也在暖身等待時機。

近韓人士分析，韓國瑜熱衷進行國會外交，韓國瑜平日就關心國際局勢，對台灣局勢愈來愈憂心，在軍購議題上雖是被美國議員點名才發新聞稿，但也認為軍購可以好好審查剔除不必要的，但不能全部不審。

針對國情報告，近韓人士表示，韓國瑜主張過很多次，邀請賴總統國情報告採統問統答，只是賴總統都沒有理會，如果能這次能啟動國情報告的討論，至少是化解的開端，避免朝野又繼續對撞。

有藍委認為，不管最後國情報告有沒有成真，韓國瑜都是最大贏家，搏得解開朝野僵局的美名。反而是藍委抗爭了半年，要求總統國情報告才能將軍購案付委，結果現在韓國瑜一句話就讓法案付委審查，軍人加薪等都什麼都沒換到，要藍委拿什麼跟選民交代？

有國民黨立委說，韓國瑜最大的特色就是「不斷進化」，從第一年「學習階段」，試圖緩減朝野劍拔弩張的氣氛，到第二年「放飛自我」，變得更有自信，左譏柯建銘又嘲傅崐萁；而現在的韓國瑜「開始作自己」，「永遠別低估韓國瑜的爆發力，他總在你想不到的地方異軍突起。」

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則認為，韓國瑜的用意值得進一步解讀，韓國瑜是在用幽默、正向方式，希望促成憲政史上第一次總統到國會進行國情報告。

一名不具名綠委表示，其實很多人都可以看出韓國瑜跟國民黨團總召傅崐萁之間的矛盾，而今年要開始地方九合一選舉，若國會藍營再繼續擋國防預算等，難為地方議員爭取到好成績，認為韓國瑜在經過精密算計後，打算把主導權拿回來。

這名綠委說，韓國瑜應是要先穩住國民黨在今年的這一仗，進而將目光瞄準2028選總統一事，因為時間不多了，韓必須要先扭轉這兩年在立院的形象，再加上去各地拉抬聲勢，重新再造一次「韓流」，這都是一步步算好的。

韓國瑜 國情報告 藍營

延伸閱讀

軍購條例可望付委後 谷立言會晤韓國瑜盼深化美台合作

曝「貼加官」酷刑死狀慘 劉寶傑：難怪韓國瑜要警告國民黨團

籲賴總統兌現國情報告受諮詢承諾 黃國昌：蔡其昌別拿韓國瑜當擋箭牌

韓國瑜邀國情報告 賴總統：只要合憲、朝野有共識一定前往

相關新聞

美怕川習會生變延後對台軍售 王鴻薇：坐實台灣淪交易籌碼的擔心

外媒報導，為免美國總統川普訪問中國大陸並會晤中國國家主席習近平出現變數，將延後一項對台軍售。國民黨立院黨團書記長林沛祥今...

盧秀燕證實訪美超越城市外交 強調「每個國民都要為國際外交努力」

盧秀燕3月11日將出訪美國，日前夜宴國民黨青壯派立委，蒐集關稅、軍購等議題的意見。她今天首度鬆口，證實此趟訪美行程「超越...

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

再次挑戰單車一日北高！柯文哲「逆風也要踩下去」：民眾黨不會被打垮

民眾黨的黨公職們今天在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌「兩顆太陽」的帶領下，清晨6時自台北關渡宮出發，要再次挑戰一日單車北高...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。