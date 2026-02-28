國會「傅黃體制」結束 綠白合出現想像空間

隨著新屆國會運作拉開序幕，朝野互動出現微妙變化。過去被視為牢不可破的「傅黃體制」，隨著「逢綠必反」的民眾黨主席黃國昌離開立院、新總召陳清龍上任，開始出現鬆動。同時，民進黨團新任總召蔡其昌接任，內部也釋出善意、調整策略，不再以全面對抗為優先，為未來的「綠白合」留下想像空間。

民進黨團「永遠的總召」柯建銘交棒給蔡其昌、民眾黨團總召由黃國昌換陳清龍後，「三換二」讓外界關注朝野關係是否將有變化。

蔡其昌日前說，政治協商過程中，本就有強硬、態度柔軟的部分，不可能都採取一種方式；對於綠白合，蔡其昌則強調，只要是福國利民的法案，「當然都可以合作。」

其實，蔡其昌與陳清龍過去在台中政壇就有私交。知情人士觀察，過去兩年國民黨團總召傅崐萁與黃國昌越綁越緊，彼此在政治張力上不斷加碼，形塑出緊密的「傅黃體制」；隨著政治情勢演變，民眾黨內部對於國會運作策略似乎有調整，陳清龍在近期立院協商場合中，表現出高度尊重立法院長韓國瑜的態度，反而冷落傅崐萁，顯見民眾黨正逐漸脫離傅崐萁的主導。

一名不具名綠委透露，新會期黨團內部達成共識，除非在野黨做出明確難以溝通的動作，否則將減少無謂謾罵，且目前在國情報告等議題上感受到韓國瑜的善意，蔡其昌上任後，也能適時傳遞府方訊息作為協商籌碼，整體氛圍勢必轉向溫和。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜也說，黨團新幹部都很願意站在守衛台灣主體性和國家安全的角度，持續針對預算、法案、政策與朝野溝通、合作，盼在野黨團能有相同立場跟想法；同時看到韓院長近來的轉變，期待這是一個良性互動的開始。