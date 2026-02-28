藍營軍購案立場分歧 羅廷瑋：僅階段與規模的差異

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片
對美軍購案為朝野於立院本會期最優先案，國民黨中央、智庫目前就軍購案傾向「3500億加N」，日前國民黨立委徐巧芯則提出約8000億元版本，就軍購案立場有所區別。國民黨立委羅廷瑋今表示，兩種版本只是階段與規模的差異，台灣的安全不能打折，但財政也不能失控，應確保迫切、明確項目能快速通過。

據了解，國民黨中央高層和智庫就軍購案先畫定規模，所謂3500億是美方去年宣布111億美元的8項對台軍售清單預算。至於「N」則是根據外媒報導，美國正為台灣準備一筆規模龐大的軍售案，金額上看200億美元（約台幣6390億元），包含愛國者飛彈與其他武器，為未來軍購加碼預作準備。

羅廷瑋表示，軍購預算的討論，不能簡化成「3500億」或「8000億」的數字之爭。真正的核心問題是，我方戰略需求是什麼？財政承擔能力在哪裡？以及如何在國際局勢變動中，做出對台灣最有利的安排。

羅廷瑋表示，目前黨中央與智庫提出的3500億版本，是以既有對美軍售項目為基礎，優先處理已核定、已排程的裝備，這是一種務實做法，重點在於確保關鍵防衛能力不要再延宕。

羅廷瑋說，至於徐巧芯提出的8000億版本，她所強調的是台灣整體防衛能量必須一次到位，包含指管通情、無人載具、整體防空體系整合等更完整的戰略思維。這樣的思考不是沒有道理，而是站在「全面強化」的角度。

羅廷瑋認為，這兩個版本只是階段與規模的差異，台灣的安全不能打折，但財政也不能失控。我方應先確保迫切、明確的項目能夠快速通過，同時在後續預算或中長期建軍規劃中，逐步檢討是否需要擴充規模。

羅廷瑋指出，這次軍購很大一部分原因在於程序溝通的問題。民進黨政府直到1月19日的秘密會議，才讓國會較完整掌握採購項目內容，這樣的安排客觀上壓縮了國會審查時間，國防預算涉及國家安全，國會本就有監督與審議責任，執政黨若希望軍購案順利推動，就應該更早、更透明地向國會說明每一項採購的必要性、戰略功能與實際效益，並加強與朝野的溝通協調。

羅廷瑋強調，當軍購需求講清楚、戰略邏輯說明白，預算數字自然就不是爭議的核心。國防是全體國人的共同責任，支持強化國防，唯有在充分資訊揭露、充分理性討論的前提下，軍購預算才能真正轉化為可持續、可運用、可驗證的戰力。當戰略說清楚、需求講明白，朝野自然可以在理性的基礎上取得共識。這才是對國家安全最負責任的態度。

