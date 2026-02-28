林宅血案真相未明 陳其邁譴責「世紀血案」消費歷史傷痛

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左三）今天陪同總統出席228事件79周年紀念日，陳其邁表示，電影「世紀血案」是以同樣林家血案為主題，不該把這段歷史傷痛當作消費品。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁（左三）今天陪同總統出席228事件79周年紀念日，陳其邁表示，電影「世紀血案」是以同樣林家血案為主題，不該把這段歷史傷痛當作消費品。圖／高市府提供

今天是228事件79周年紀念日，高雄市長陳其邁陪同賴清德總統出席紀念儀式，陳其邁提及兩部電影拍攝主題與228事件有關，他強調，「世紀血案」在未取得林宅血案當事人林義雄同意就拍攝，把歷史傷痛當消費品，扭曲社會記憶、否認、淡化及粉飾獨裁者的責任，讓大家繼續陷入在不清不楚的迷霧中，分不清事情真相。

陳其邁今早出席228基金會舉辦的紀念儀式，提及電影「大濛」是講228事件，女主角阿月的哥哥因為受到威權槍殺，所以阿月從嘉義到台北來為哥哥收屍；在那個混亂時代，身邊親人無緣無故消失，就像大多數228事件的家屬一樣，至今仍不知道真實原因。

另一部電影「世紀血案」是改編1980年2月28日發生於民進黨前主席林義雄身上的真實事件。陳其邁說，當時林義雄的家中被威權政府全面監督，卻有人可以公然進入林宅對林家的大人、小孩家裡犯下令人無法原諒的惡行，到現在真相未明。

「林家血案不僅是林家個人的悲劇，也是我們台灣從威權走向民主轉型過程中，所有台灣人集體的創傷」陳其邁說，林義雄長期以恬靜、沉默來面對這些傷痛，很少公開討論當時細節，他說每次想起家裡的事情，無論是善意或是惡意提起時，他都覺得那是將過去藏在心裡的傷痛再次揭開一次，感到非常痛苦，所以「30年來，林義雄一次也沒提過」。

陳其邁表示，電影出版單位在沒有獲得林義雄的同意就進行電影拍攝，把這段歷史傷痛當作消費品，來扭曲社會記憶、否認、淡化、粉飾獨裁者的責任，讓大家繼續陷入在不清不楚的迷霧中，分不清事情真相。幸好很多觀眾、影評人、演員，後來發現了真相，團結起來抵抗這種想要把事情搞亂，來混淆事情真相的惡意。

