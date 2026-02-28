傳美延後對台軍售 林沛祥：民進黨長期稱台美關係佳 將被檢驗

外媒報導，美國總統川普預計4月訪問中國大陸並會晤中國國家主席習近平，為防出現變數，川普政府將延後一項對台軍售。對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥今表示，對美軍購交涉負責單位為民主進步黨政府，長期宣稱台美關係「史上最好」，如今卻仍無法有效說服美方依原定節奏推動相關軍售安排，顯示其對外溝通與戰略協調能力，仍有待國人嚴肅檢視。

紐約時報27日報導，美方官員表示，為避免在川普計畫4月訪問北京前引發習近平不滿，川普政府已延後宣布一項價值數十億美元的對台軍售方案。

林沛祥指出，國民黨一向尊重美國在整體外交與安全政策上的節奏與戰略考量，也理解國際局勢複雜多變，各項決策需審慎評估。

林沛祥表示，國民黨期待美國持續依既有承諾，協助台灣強化自我防衛能力，提升整體嚇阻力量；唯有穩健合作，方能確保台海和平穩定，這不僅符合區域安全利益，也符合國際社會共同期待。

林沛祥同時強調，此次對美軍購交涉的主要負責單位為民進黨政府。執政黨長期宣稱台美關係「史上最好」，如今卻仍無法有效說服美方依原定節奏推動相關軍售安排，顯示其對外溝通與戰略協調能力，仍有待國人嚴肅檢視。

國民黨團重申，強化國防、穩定區域和平，應建立在務實、穩健且可被信賴的對外關係之上，任何政治口號，都不能取代實質成果。