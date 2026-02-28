快訊

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星

228事件79周年！賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

傳美延後對台軍售 林沛祥：民進黨長期稱台美關係佳 將被檢驗

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
外媒報導，美國總統川普預計4月訪問中國大陸並會晤中國國家主席習近平，為防出現變數，川普政府將延後一項對台軍售。（路透）
外媒報導，美國總統川普預計4月訪問中國大陸並會晤中國國家主席習近平，為防出現變數，川普政府將延後一項對台軍售。（路透）

外媒報導，美國總統川普預計4月訪問中國大陸並會晤中國國家主席習近平，為防出現變數，川普政府將延後一項對台軍售。對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥今表示，對美軍購交涉負責單位為民主進步黨政府，長期宣稱台美關係「史上最好」，如今卻仍無法有效說服美方依原定節奏推動相關軍售安排，顯示其對外溝通與戰略協調能力，仍有待國人嚴肅檢視。

紐約時報27日報導，美方官員表示，為避免在川普計畫4月訪問北京前引發習近平不滿，川普政府已延後宣布一項價值數十億美元的對台軍售方案。

林沛祥指出，國民黨一向尊重美國在整體外交與安全政策上的節奏與戰略考量，也理解國際局勢複雜多變，各項決策需審慎評估。

林沛祥表示，國民黨期待美國持續依既有承諾，協助台灣強化自我防衛能力，提升整體嚇阻力量；唯有穩健合作，方能確保台海和平穩定，這不僅符合區域安全利益，也符合國際社會共同期待。

林沛祥同時強調，此次對美軍購交涉的主要負責單位為民進黨政府。執政黨長期宣稱台美關係「史上最好」，如今卻仍無法有效說服美方依原定節奏推動相關軍售安排，顯示其對外溝通與戰略協調能力，仍有待國人嚴肅檢視。

國民黨團重申，強化國防、穩定區域和平，應建立在務實、穩健且可被信賴的對外關係之上，任何政治口號，都不能取代實質成果。

台美關係 軍售 林沛祥

延伸閱讀

美怕川習會生變延後對台軍售 王鴻薇：坐實台灣淪交易籌碼的擔心

柯林頓否認涉艾普斯坦案 民主黨反擊要求傳喚川普

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

美國恐出兵攻擊伊朗？ 川普：尚未做最後決定

相關新聞

美怕川習會生變延後對台軍售 王鴻薇：坐實台灣淪交易籌碼的擔心

外媒報導，為免美國總統川普訪問中國大陸並會晤中國國家主席習近平出現變數，將延後一項對台軍售。國民黨立院黨團書記長林沛祥今...

盧秀燕證實訪美超越城市外交 強調「每個國民都要為國際外交努力」

盧秀燕3月11日將出訪美國，日前夜宴國民黨青壯派立委，蒐集關稅、軍購等議題的意見。她今天首度鬆口，證實此趟訪美行程「超越...

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

再次挑戰單車一日北高！柯文哲「逆風也要踩下去」：民眾黨不會被打垮

民眾黨的黨公職們今天在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌「兩顆太陽」的帶領下，清晨6時自台北關渡宮出發，要再次挑戰一日單車北高...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。