快訊

台灣女童在澀谷遭撞飛 日本網紅痛心：我感到非常抱歉

香菜控衝了！麥味登10顆70元「香菜炸餃」香氣爆棚

王一博遭曝「毀滅性」私密對話？樂華娛樂怒斥：遭人陷害

盧秀燕證實訪美超越城市外交 強調「每個國民都要為國際外交努力」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）3月中將訪美，她今天首度證實，此行超越城市外交規格，會蒐集立委對於關稅、軍購等議題的意見，轉達給美方，為國際外交盡一分心力。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）3月中將訪美，她今天首度證實，此行超越城市外交規格，會蒐集立委對於關稅、軍購等議題的意見，轉達給美方，為國際外交盡一分心力。記者黃仲裕／攝影

盧秀燕3月11日將出訪美國，日前夜宴國民黨青壯派立委，蒐集關稅、軍購等議題的意見。她今天首度鬆口，證實此趟訪美行程「超越城市外交」，強調自己是中華民國的國民，每個國民都應該為國際外交努力；立法院是最高民意機關，立委的意見非常重要，她希望轉達給美國。

盧秀燕今天上午出席台中市二二八紀念追思活動，會後受訪，被問及3月的訪美行「超越城市外交規格」，盧說，她是台中市長，也是中華民國國民，任何一個國民，對於我們的國家，只要在任何國際場合有機會，都應該努力為國際外交努力。

盧秀燕表示，既然這次有機會出訪，當然希望在很多場合與美方商談，讓美方了解我方的一些想法，大家互相合作、互相理解，2個國家能夠有力前進。

對於前天晚上夜宴藍委，盧秀燕指出，立法院是我國最高民意代表機關，也是最大的權力中心之一，許多國家重要決策，包含關稅、軍購、外交等等，都要經過立院同意，因此立委的意見非常重要。

盧秀燕說，這次出訪美國，除了城市外交，她也希望在關稅、軍購上盡一分心力，尤其要促進台美之間的關係，所以特別邀請立委們聊一聊、談一談，知道大家的想法，才能把真正的民意和台灣人的聲音轉達給美國，爭取權益；這段時間她不只和立委交流，走訪很多的地方，了解大家的心聲。

至於從25日開始連續3天未露面，盧秀燕解釋，這段時間內部會議較多，訪美是非常重要的事情，要準備的課題極多，另外3月時程緊湊，她從美國回來後馬上接續台中國際會展中心開幕、市議會定期會開議，必須在行前安排好所有準備工作。

媒體追問，此行是否要化解國民黨內的「疑美論」？盧秀燕回應，國際外交上，多一個朋友就少一個敵人，如果國際友人對我們有不理解的地方，當然希望能盡量說明，爭取更多支持，對台灣、對人民都是好事。

外交 盧秀燕 訪美

延伸閱讀

影／與楊瓊瓔合體拜媽祖 鄭麗文讚「盧秀燕政績耀眼」：盼2026勝選延續

幕後／盧秀燕訪美前夕夜會藍委談軍購 盼別被貼「美國敵人」標籤

台中市長提名 李艷秋：為何藍鬧到現在「結果會像抖動紅繩hold不住」

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

相關新聞

盧秀燕證實訪美超越城市外交 強調「每個國民都要為國際外交努力」

盧秀燕3月11日將出訪美國，日前夜宴國民黨青壯派立委，蒐集關稅、軍購等議題的意見。她今天首度鬆口，證實此趟訪美行程「超越...

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

再次挑戰單車一日北高！柯文哲「逆風也要踩下去」：民眾黨不會被打垮

民眾黨的黨公職們今天在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌「兩顆太陽」的帶領下，清晨6時自台北關渡宮出發，要再次挑戰一日單車北高...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

228一日北高柯文哲騎抵家鄉新竹市 小草聲援「司法正義挺KP」

為紀念228事件，台灣民眾黨今在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌帶領下，再度挑戰自行車「一日北高」。柯文哲上午9時30分抵達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。