228一日北高柯文哲騎抵家鄉新竹市 小草聲援「司法正義挺KP」
為紀念228事件，台灣民眾黨今在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌帶領下，再度挑戰自行車「一日北高」。柯文哲上午9時30分抵達新竹市代天府，現場不少支持者揮手歡迎，其妻陳佩琪也在場等候，並與他及民眾合影留念。
柯文哲去年因遭羈押於台北看守所，未能參與一日北高活動，當時由黃國昌領軍。今年再度騎乘，被外界視為別具意義。柯文哲抵達代天府時，現場有支持者拉布條表達聲援「司法要正義，小草挺KP」。他未多作受訪，僅簡短回應支持者關心，表示自己是新竹人，對這段騎乘的路線相當熟悉。
柯文哲行前指出，他自2016年開始，他每年都會在228騎自行車從台北到高雄，對台灣而言，228是反省歷史跟珍惜民主的日子，但也不要一直停留在悲情。
柯文哲在代天府停留約20分鐘後，隨即啟程，預計前往苗栗後龍清海宮、苑港漁港等地，並預計凌晨1時抵達高雄市二二八公園，完成一日北高挑戰。
