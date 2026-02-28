快訊

台灣女童在澀谷遭撞飛 日本網紅痛心：我感到非常抱歉

香菜控衝了！麥味登10顆70元「香菜炸餃」香氣爆棚

王一博遭曝「毀滅性」私密對話？樂華娛樂怒斥：遭人陷害

台南市府辦二二八和平追思會 籲緬懷歷史珍惜民主自由

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市政府辦二二八和平追思會，籲緬懷歷史珍惜民主自由。圖／市政府提供
台南市政府辦二二八和平追思會，籲緬懷歷史珍惜民主自由。圖／市政府提供

台南市政府上午在新營區二二八紀念公園舉辦「二二八事件79週年和平追思會」，市長黃偉哲主持，率市府各局處與二二八事件受難者家屬、民代、地方人士默禱追思與獻花，表達「對歷史深切緬懷與對受難者的敬意」。

黃偉哲與全體人員默悼一分鐘，向二二八事件及後續白色恐怖時期的無辜受難者致哀。接著獻花儀式與受難者家屬、與會代表依序至紀念碑前獻上百合花致意，「傳遞社會對歷史傷痕的反思，及對和平與人權價值的珍視。」

黃偉哲表示，二二八事件是台灣歷史上極為悲痛的一頁，不僅造成無數家庭破碎，也在社會烙下難以抹滅的傷痕。今天除向當年及後續白色恐怖時期無辜受難的前輩致上最高敬意，也向長年承受歷史傷痛的家屬表達誠摯慰問。

他說，緬懷歷史不只是追思過去，更是提醒後人珍惜今日得來不易的民主、自由與人權，「歷史事件可以被原諒，但不能被遺忘」，唯有記取教訓，才能避免悲劇重演。

黃偉哲說，台南將原民生綠園更名為湯德章紀念公園，並將台灣文學館地址訂為湯德章大道1號，同時修復原台南州會，轉型為台南市二二八紀念館暨中西區圖書館，為歷史留下見證的空間，讓市民在日常生活中重新認識這段歷史，深化對民主發展歷程與公平正義價值的理解。

黃偉哲表示，舉辦紀念活動不僅是不要忘記，更要落實轉型正義，還原歷史真相，向家屬表達政府最誠摯的歉意與慰問，也希望悲劇不再發生。他說，市府設立二二八紀念館及推動相關地名更名，都是希望社會在前行時，持續反省歷史，將對人權與民主追求化為具體行動，讓公平正義精神代代相傳。

受難者家屬代表王克雄表示，感謝市府長年持續辦理追思活動與推動人權教育，也感謝社會各界對家屬的關懷與支持。他期盼社會持續記取歷史教訓，將悲憤化為守護民主的力量，深化對轉型正義與人權價值的重視，使歷史記憶得以傳承，民主精神得以延續。

台南市政府辦二二八和平追思會，籲緬懷歷史珍惜民主自由。圖／市政府提供
台南市政府辦二二八和平追思會，籲緬懷歷史珍惜民主自由。圖／市政府提供
台南市政府辦二二八和平追思會，籲緬懷歷史珍惜民主自由。圖／市政府提供
台南市政府辦二二八和平追思會，籲緬懷歷史珍惜民主自由。圖／市政府提供
台南市政府辦二二八和平追思會，籲緬懷歷史珍惜民主自由。圖／市政府提供
台南市政府辦二二八和平追思會，籲緬懷歷史珍惜民主自由。圖／市政府提供

受難者 人權 黃偉哲

延伸閱讀

台南購物節登錄金額破70億 3月加碼抽8台宏佳騰智慧電車　

這些景點分送台南特色小提燈 黃偉哲現身虎頭埤籲快領取

臺灣國際蘭展暨花卉科技展今開園 黃偉哲：只要夠強 世界就會為你開路

台灣國際蘭展花卉科技展開展 吸引人潮參觀

相關新聞

盧秀燕證實訪美超越城市外交 強調「每個國民都要為國際外交努力」

盧秀燕3月11日將出訪美國，日前夜宴國民黨青壯派立委，蒐集關稅、軍購等議題的意見。她今天首度鬆口，證實此趟訪美行程「超越...

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

再次挑戰單車一日北高！柯文哲「逆風也要踩下去」：民眾黨不會被打垮

民眾黨的黨公職們今天在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌「兩顆太陽」的帶領下，清晨6時自台北關渡宮出發，要再次挑戰一日單車北高...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

吳宗憲出線宜蘭縣長成法律人對決 林國漳：30年深耕非空降跟得上

國民黨立委吳宗憲在黨內初選獲勝，將代表參選宜蘭縣長，連地方綠營人士都感意外。民進黨對手林國漳律師批評，吳也是法律人，但在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。