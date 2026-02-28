外交部：嚴正抗議尼加拉瓜總統貶抑台灣主權
外交部今天表示，針對尼加拉瓜總統奧蒂嘉16日發表貶損台灣主權與形象的惡意言論，外交部表達嚴正抗議，奧蒂嘉罔顧台尼兩國斷交前獲台灣大力協助其社會與經濟發展，奧蒂嘉的不當言論，反凸顯其個人道德良知的低落。
中美洲國家尼加拉瓜於2021年12月10日宣布與中華民國斷絕外交關係，這是尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，兩次相隔36年，而且都是在奧蒂嘉（Daniel Ortega）主政期間做成。
外交部上午發布新聞稿指出，奧蒂嘉罔顧台尼兩國斷交前獲台灣大力協助其社會與經濟發展，如今對中國卑躬屈膝、前倨後恭的態度，深表遺憾；奧蒂嘉不當言論，反凸顯其個人道德良知的低落。
外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；中共政權從未統治過台灣，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認的事實，呼籲奧蒂嘉切勿一再扈從中國；台灣作為全球可信賴的合作夥伴，將持續秉持總合外交精神與世界各國深化民主友盟關係。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。