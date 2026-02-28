聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲、黃國昌北高一日自由車 小草桃園喊司法要正義
民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今日清晨與自由車隊挑戰「一日北高」，兩人上午先後在桃園市竹圍、永安漁港停留與支持者合影；抵達永安漁港時，上百名小草拉布條高喊高喊「司法要正義，小草挺KP」。柯文哲未談論政治話題，只表示自己體能狀態還好，這次一日北高挑戰像三溫暖。
柯文哲、黃國昌自由車車隊沿著濱海公路，一路由北往南，7時23分車隊先停留桃園市大園區竹圍漁港竹，黃國昌因為全程騎行和車隊部分成員先離開，繼續南下，柯文哲留下和在場支持者合照後，隨後另外搭車前往永安漁港。
上百名小草已經在永安漁港等候並熱情歡迎，柯文哲在兩個漁港都未受訪，小草關心他身體狀況，柯說還好，還說今天天氣正好適合騎車，一日北高分14段，他這次騎一段坐車一段，所以他要騎七段，有像三溫暖一樣。永安漁港風大，妻子陳珮琪也在場，還為柯披件外套。
柯文哲過去騎過「一日北高」，這次相隔1年再挑戰，上午6時許和車隊從新北關渡宮出發，車隊約7時抵達第1站桃園市竹圍漁港，剛下車顯得有點倦容，不過停車活動一下手腳，很快恢復精神，面對記者問還有小草關心他狀況，柯文哲回「還好」，支持者頻頻喊加油。
永安漁港現場支持者拉起「司法要正義、小草挺KP」的布條，也喊「一日北高，繼續前進、永不放棄」等口號，柯文哲對支持回報笑容，並與大家合影，感謝大家的支持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。