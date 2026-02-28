快訊

柯文哲、黃國昌北高一日自由車 小草桃園喊司法要正義

聯合報／ 記者鄭國樑陳恩惠／桃園即時報導
柯文哲車隊抵達竹圍漁港時受到熱情歡迎。記者鄭國樑／攝影
柯文哲車隊抵達竹圍漁港時受到熱情歡迎。記者鄭國樑／攝影

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今日清晨與自由車隊挑戰「一日北高」，兩人上午先後在桃園市竹圍、永安漁港停留與支持者合影；抵達永安漁港時，上百名小草拉布條高喊高喊「司法要正義，小草挺KP」。柯文哲未談論政治話題，只表示自己體能狀態還好，這次一日北高挑戰像三溫暖。

柯文哲、黃國昌自由車車隊沿著濱海公路，一路由北往南，7時23分車隊先停留桃園市大園區竹圍漁港竹，黃國昌因為全程騎行和車隊部分成員先離開，繼續南下，柯文哲留下和在場支持者合照後，隨後另外搭車前往永安漁港。

上百名小草已經在永安漁港等候並熱情歡迎，柯文哲在兩個漁港都未受訪，小草關心他身體狀況，柯說還好，還說今天天氣正好適合騎車，一日北高分14段，他這次騎一段坐車一段，所以他要騎七段，有像三溫暖一樣。永安漁港風大，妻子陳珮琪也在場，還為柯披件外套。

柯文哲過去騎過「一日北高」，這次相隔1年再挑戰，上午6時許和車隊從新北關渡宮出發，車隊約7時抵達第1站桃園市竹圍漁港，剛下車顯得有點倦容，不過停車活動一下手腳，很快恢復精神，面對記者問還有小草關心他狀況，柯文哲回「還好」，支持者頻頻喊加油。

永安漁港現場支持者拉起「司法要正義、小草挺KP」的布條，也喊「一日北高，繼續前進、永不放棄」等口號，柯文哲對支持回報笑容，並與大家合影，感謝大家的支持。

柯文哲在桃園市竹圍漁港和支持者合影，小草們喊出加油。記者鄭國樑／攝影
柯文哲在桃園市竹圍漁港和支持者合影，小草們喊出加油。記者鄭國樑／攝影

柯文哲 黃國昌 民眾黨

相關新聞

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

再次挑戰單車一日北高！柯文哲「逆風也要踩下去」：民眾黨不會被打垮

民眾黨的黨公職們今天在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌「兩顆太陽」的帶領下，清晨6時自台北關渡宮出發，要再次挑戰一日單車北高...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

陳光復重摔打亂綠營澎湖布局 藍營黑馬已浮上檯面

澎湖縣長陳光復大年初一意外摔傷昏迷，昏迷指數從3分進步到6分，仍未完全甦醒，醫界普遍認為，腦部創傷復原期動輒數以月計，距下屆縣長選舉僅剩9個月，陳光復這場突如其來的意外，提前改寫澎湖縣長選局。 下屆澎湖縣長選舉，民進黨拍板徵召老將陳光復拚連任；國民黨有澎湖縣黨部前主委鄭清發表態，馬公市前市長葉竹林也以無黨身分再戰。藍營中央一度評估議長陳毓仁、縣府參議洪棟霖人選，未掀底牌。

