柯文哲、黃國昌北高一日自由車 小草桃園喊司法要正義

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今日清晨與自由車隊挑戰「一日北高」，兩人上午先後在桃園市竹圍、永安漁港停留與支持者合影；抵達永安漁港時，上百名小草拉布條高喊高喊「司法要正義，小草挺KP」。柯文哲未談論政治話題，只表示自己體能狀態還好，這次一日北高挑戰像三溫暖。

柯文哲、黃國昌自由車車隊沿著濱海公路，一路由北往南，7時23分車隊先停留桃園市大園區竹圍漁港竹，黃國昌因為全程騎行和車隊部分成員先離開，繼續南下，柯文哲留下和在場支持者合照後，隨後另外搭車前往永安漁港。

上百名小草已經在永安漁港等候並熱情歡迎，柯文哲在兩個漁港都未受訪，小草關心他身體狀況，柯說還好，還說今天天氣正好適合騎車，一日北高分14段，他這次騎一段坐車一段，所以他要騎七段，有像三溫暖一樣。永安漁港風大，妻子陳珮琪也在場，還為柯披件外套。

柯文哲過去騎過「一日北高」，這次相隔1年再挑戰，上午6時許和車隊從新北關渡宮出發，車隊約7時抵達第1站桃園市竹圍漁港，剛下車顯得有點倦容，不過停車活動一下手腳，很快恢復精神，面對記者問還有小草關心他狀況，柯文哲回「還好」，支持者頻頻喊加油。