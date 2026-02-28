快訊

再次挑戰單車一日北高！柯文哲「逆風也要踩下去」：民眾黨不會被打垮

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨的黨公職們今天在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌「兩顆太陽」的帶領下，清晨6時自台北關渡宮出發，要再次挑戰一日單車北高。 圖取自柯文哲臉書
民眾黨的黨公職們今天在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌「兩顆太陽」的帶領下，清晨6時自台北關渡宮出發，要再次挑戰一日單車北高。 圖取自柯文哲臉書

民眾黨的黨公職們今天在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌「兩顆太陽」的帶領下，清晨6時自台北關渡宮出發，要再次挑戰一日單車北高。柯文哲在行前表示，儘管他在土城開收所被羈押了一年，但卻沒有失去對人世的熱情；柯文哲也說，就算逆風也要踩下去，只要小草們不放棄，阿北就不會放棄。

柯文哲今再次挑戰一日北高，並將他的行前的期許，透過臉書傳遞。柯文哲表示，儘管他被羈押的一年，在這一年當中，民眾黨遭到了嚴重的政治壓迫，但他仍然相信，面對挫折打擊不是最困難的，最困難的是面對挫折打擊沒有失去對人世的熱情。他沒有失去對人世的熱情，他沒有，他希望大家也沒有。

柯文哲表示，去年這個時候他羈押在土城看守所，後來他才知道，小草在黃國昌的帶領下，從土城出發，以大隊接力的方式，從土城看守所再等到關渡宮，再一路到高雄去。雖然少了他的參與，但黃國昌帶領大家完成這個挑戰，這是一種宣示「一個人騎得快，但一群人才騎得遠」；柯文哲說，民眾黨不是一人政黨，現在是一群人，有共同的信念而組成的團隊。

柯文哲表示，今年，他再一次回到這個團隊當中，這也證明了只要有信念，民眾黨就能夠一步一步地踩著踏板前進。再遠的距離都會越過去，再大的困難都會克服。今天民眾黨再一次證明沒有被打垮。要改變台灣只有一條路，那就是行動，而且是堅定的行動。

柯文哲說，就算疲勞也要踩下去。就算逆風也要踩下去。就算是孤單，有人嘲笑，還是要繼續踩下去。民眾黨是台灣民眾黨，會一起向前走。柯文哲也向支持者喊話，只要你們不放棄，阿北就不會放棄。反過來，只要阿北不放棄，也相信大家都不要放棄。只要信念還在，路就還在。

