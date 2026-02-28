軍購條例納延宕罰則 專家：恐害程序重啟

國民黨研議推出黨版軍購條例草案，除了對美軍購外，國內產製部分規畫改列入年度預算，還要求與美方的合約應清楚載明交貨期程和懲罰條款。國防院戰略所所長蘇紫雲提醒，懲罰條款在實務上恐怕很難變成正式內容。淡江大學戰略所助理教授揭仲擔憂，美國軍售制度（ＦＭＳ）沒有懲罰條款的前例，如果入法，恐怕會使國防部無法與美國完成「發價書」的簽署，只能改採「商售」（ＤＣＳ）模式，甚至整個程序可能因此重啟。

蘇紫雲形容，美國軍售模式就類似預售屋的概念，我方會提撥款項在美方指定的銀行，當廠商有進度時，才會撥付相關進度的費用。不過由於軍售主要是美國政府和廠商的事，對我方而言，國會的意見可以尊重，但在軍售制度的實務上，懲罰條款恐怕很難變成正式內容，只能像美國國會一樣列為意見的表達。

他強調，雖然對外軍購很重要，不過國防自主也絕對不能放棄。因此一點二五兆元特別預算中，也有政府必須負起自主政策效益的責任，列為八年期特別預算可以暫時排除預算法規的限制，但也不會是空白支票或就此不受監督。

揭仲指出，國民黨版草案關於懲罰條款的內容，固然立意良善，但在美國的軍售模式中，我方政府只會與美國國防部簽署發價書（ＬＯＡ），委託美方代為執行全案的專案管理工作，從選商到簽訂合約，都是由美方出面；所以國民黨版草案中的「對美採購合約」，在軍售模式中並不存在。

揭仲分析，基於美國軍售案的設計，國民黨版草案所規定的賠償制度與懲罰條款等，應該無法納入我方國防部與美國國防部所簽署的發價書中。假如這些懲罰條款最後成為法律，就可能使國防部因為擔心違法，不敢簽署發價書；要不然就是為了遵守法律，放棄循軍售模式取得這些武器系統，改採商售。然而，先不論我方有無足夠的人員與專業能力做好專案管理，現階段要由軍售改商售，整個程序恐怕真的會重啟，導致武器取得的時間大幅延後。