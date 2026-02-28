聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文：228淪政治鬥爭廉價工具

聯合報／ 記者屈彥辰陳敬丰／連線報導
國民黨主席鄭麗文昨前往二二八和平公園紀念碑出席活動，並獻花致意。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文昨前往二二八和平公園紀念碑出席活動，並獻花致意。記者黃義書／攝影

今為二二八和平紀念日，國民黨主席鄭麗文昨上午出席兩場二二八紀念活動，她先參加一場致花活動，表示台灣省行政長官陳儀及其政府無能才釀二二八事件，事件當中媒體扮演關鍵角色，珍惜今日新聞自由，不能隨意關台；她在另一場二二八研究新書發表會上，表示二二八徹底淪為政治鬥爭的廉價工具，為這代台灣人的恥辱，對不起犧牲的英靈。

鄭麗文昨上午先出席「化仇恨於無形，肇和平於永遠」二二八和平紀念公園獻花致意活動，她致詞表示二二八事件的本質，是來自殖民者、統治者，濫用國家暴力，是台灣人民被剝削、被奴役、被鎮壓的歷史血淚。當年陳儀政府無能、貪腐，戰後台灣社會陷入嚴重混亂。除政府貪腐無能，另因國共內戰，台灣嚴重米荒和經濟、通貨嚴重膨脹，民怨一觸即發。

鄭麗文表示，在私菸案爆發後，如同野火燎原。她指出，台灣人要主導自己的命運，國家暴力必須得到約束，這才是民主憲政的真諦。現代民主國家為何要有憲法，憲法是約束統治集團、政府、國家暴力的根本大法，保護人民、民主，憲法崇高地位不可撼動，更不能淪為統治者的工具。

鄭麗文表示，今年是地方自治、縣市長改選的大選年，所有台灣人可用選票直接選出縣市長。不能忘記二二八事件後，在台灣最重要的民主運動訴求就是要求民主選舉，所有縣市長直接民選。

鄭麗文說，在二二八期間，媒體、報紙、廣播扮演關鍵角色。報社老闆、重要媒體人被逮捕、槍決。今日必須加倍珍惜新聞自由、言論自由。不再因為報導真相，違逆統治者的利益，就可被隨意關台、打壓、搜索。但看看今日的台灣，法律人在做什麼？

國民黨主席鄭麗文昨在台中出席「流亡二二八」新書座談會，再次強調，二二八是一場爭取民主的運動，絕非部分人所稱的「台獨運動」，更批民進黨沒有從二二八事件學到教訓。

延伸閱讀

鄭麗文指228已淪政爭工具 民進黨批對歷史不敬：去脈絡化扭曲詮釋

影／籲228仇恨能放下和解 鄭麗文：國民黨一定守護民主憲政與兩岸和平

影／與楊瓊瓔合體拜媽祖 鄭麗文讚「盧秀燕政績耀眼」：盼2026勝選延續

影／出席二二八活動 鄭麗文：有人斷章取義搞成台獨運動

相關新聞

訪美前夜宴藍委 盧秀燕定調「友美睦陸」

台中市長盧秀燕三月十一日訪美，她對此行三緘其口，且廿五日起連三天沒有公開露面，一度「神隱」。據了解，盧秀燕近日密切和藍營青壯派立委討論黨內疑美論、對美軍購案和關稅問題三大議題。為避免國民黨被外界貼上「反美」形象，近盧人士透露，盧秀燕將傳遞「友美睦陸」立場。

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

新聞眼／盧秀燕大動作 替黨撕反美標籤

台中市長盧秀燕三月中將訪美，預計前往美東等政治重鎮，在出訪前夜會十位國民黨立委談軍購、台美貿易協定等議題，聽取黨內不同藍...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

鄭麗文：228淪政治鬥爭廉價工具

今為二二八和平紀念日，國民黨主席鄭麗文昨上午出席兩場二二八紀念活動，她先參加一場致花活動，表示台灣省行政長官陳儀及其政府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。