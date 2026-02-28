藍營智庫說帖曝光！挺3500億軍購 盼下月三讀

國民黨下周即將公布國民黨版軍購條例草案，國民黨智庫說帖昨日曝光，訴求「支持軍購，嚴審商購」，強調國民黨明確支持美方已提三五○○億元軍購案，若美方後續正式提出新軍購項目，國民黨也會隨即提出對應版本，並盼黨團齊力讓軍購條例最快於三月底前完成三讀。

針對國民黨智庫說帖，國民黨立委徐巧芯表示，國民黨主席鄭麗文說了四遍「不能跟黨不一致」，該提醒、建議的她都做了。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，尊重國民黨提案，到時將視國民黨團最終提案版本再討論，預估二、三讀時程與國民黨相去不遠。

民進黨立委陳冠廷則質疑，國民黨版本僅編列三五○○億元，規模上難以應對中國日益增長的軍事能力，甚至不及民眾黨約四千億元版本。國民黨版本根本問題在於將軍購視為照清單採買武器，忽略現代國防建設是總體系統工程，這種作法等於將建軍節奏拱手讓人。

立法院朝野同意國防特別條例草案，將在三月六日一讀付委，因此目前除了政院版一點二五兆軍購條例，與四千億元民眾黨版本付委外，國民黨團版本將於下周提出。據了解，國民黨中央高層已定調，版本總額為三千五百億元，明確指定海馬士遠程精準打擊系統、M109A7自走砲系統等八項軍售。

國民黨智庫說帖近日出爐，提到國民黨明確支持美方已提出的三五○○億元軍購案，若美方後續正式提出新軍購項目，將依循「政府對政府」（Ｇ２Ｇ）標準程序後，國民黨會隨即提出相對應版本。

智庫說帖指出，對內採購部分，如屬可編列於年度公務預算範疇，民進黨政府應回歸常態預算程序審議，無須再以特別預算方式處理，以維持財政紀律與預算體制的嚴謹性。

而關於軍購案商購部分，智庫指，關於一點二五兆元特別預算案，扣除三五○○億元正規軍購後，多屬尚未依循政府對政府標準程序的商業採購及部分對內採購項目。此類項目資訊揭露不足、未循既有軍售程序提出，風險控管機制薄弱，國民黨無法貿然支持。

值得注意的是，智庫說帖也預告國民黨軍購版本將納入「賠償條款」，建議國民黨團要求美方明確確認我方列入優先交付序列，並取得具體承諾。為避免軍備交付延宕，合約須明定懲罰與賠償制度，延遲少於六個月：要求補償零件；延遲超過一年：按購價比例賠償；延遲超過二年：要求以最新規格交付。

說帖中也建議國民黨團於特別條例通過後，要求院會通過主決議或附帶決議，要求國防部對美軍購應積極爭取新世代先進武器（含第五代戰機），以強化台灣自我防衛能力，並要求美方縮短交貨時程，以避免延宕交貨時軍購品項已過於陳舊或不符需求。