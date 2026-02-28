聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨青壯派：黨版軍購條例 與民意有落差

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

軍購特別條例草案三月六日將排入院會一讀付委，國民黨中央擬提三五○○億元軍購版本，國民黨智庫昨對此發出說帖，但仍有部分青壯派藍委有雜音認為，黨中央版本與選民期待離得太遠，不認同總額僅三五○○億版本。另有藍委提出，商購項目應爭取納入「對美貿易抵銷」，讓軍購變成經濟利基點，民眾較容易接受這種談判。

國民黨立委馬文君說，對美軍購過去每年都是放入國防年度預算，現在卻用特別預算把軍購常態化不合理，且暴增這麼多經費，國會審查合情合理。現在三五○○億版本是美方確定同意出售的項目，她支持這項版本，且未來美國再通過新的軍售時，也可以隨時再新增特別預算。國民黨立委陳永康則表示，黨版目前尚未定案。

國民黨版本近日拍板，擬將美方去年宣布約三五○○億八項對台軍售清單預算寫入草案，且不用一年一編，給政府八年執行，同時刪除對外商購部分，避免收受回扣重演，自製軍購則回歸年度總預算，預估最快可在三月底前完成二三讀，但與國民黨立委徐巧芯八千億版本相差甚遠，藍營意見分歧。

有藍委指出，台灣人民對美至少有六成好感，黨中央對基層民意卻視若無睹，與選民期待離得太遠，加上黨主席鄭麗文有意促成鄭習會，親中路線讓選區立委備感壓力，時時擔心被扣紅帽子，因此有人揚言在黨團大會要站出來反對，藍營內部對軍購條例黨團版本意見紛亂，凸顯黨內對美路線出現分歧。

另有藍委提出不同意見指，既然國民黨是國會多數，應把握優勢，在軍購商購談判中爭取「對美貿易抵銷」，行政院一點二五兆軍購條例草案分成七年，每年是幾十億美元，若放在雙邊貿易條件中，甚至納入台積電投資金額，軍購變成經濟利基點，經費不僅差很多，民眾也比較容易接受這種談判。

