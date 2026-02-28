聽新聞
劉世芳外甥顏文群任職公司 陸補助逾1800萬人民幣

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

內政部長劉世芳的外甥顏文群，目前擔任鋰電池負極材料製造公司榮炭科技總經理，他同時在江西、廣東、雲南相關企業中擔任高管職務，由於他被港媒點名資助劉世芳，國台辦並表示將依法依規查處，引發外界關注。

據榮炭科技官網，顏文群現年卅七歲，擁有清華大學材料工程科學研究所博士學位，曾在鴻海集團製作的「iSEE夢想家」中表示，公司所做的是鋰電池的負極材料，「一輛電動車可能會用到六百公斤電池，對電池材料來說，就是要在固定重量或體積的條件下，把電池容量變大，這就是未來電池技術發展重點。」

鴻海集團也曾在二○二一年九月宣布，攜手碩禾、榮炭，與中鋼集團旗下中鋼碳素，簽署材料開發合作備忘錄。

根據「公開資訊觀測站」資料顯示，榮炭科技是鴻海、富邦投資的子公司，顏文群是在二○二三年擔任榮炭副總經理，並於二○二四年六月升任總經理。

顏文群在大陸的職務，分別是擔任江西省宜春市上高縣榮炭科技董事，該公司為其家族在大陸布局的重要據點之一，主要從事鋰電池負極材料相關業務。

他還擔任廣東省江門市榮炭電子材料董事，該公司曾獲多項高新技術補助與創新獎勵，累計獲得補貼人民幣一百五十一萬元。

他也擔任雲南保山市榮鋰科技法定代表人及高管，該公司為台資，成立於二○一八年，註冊資本二千萬美元，主營鋰離子電池負極材料生產，曾獲各類獎補資金高達人民幣一六六四萬元。

值得注意的是，港媒披露顏文群二○二三至二○二五年間先後十四次往返大陸，顯見他的行蹤已被掌握，由於他曾對劉世芳等綠營人士政治獻金，國台辦再三警告不得幹「吃飯砸鍋」的事，他及其所屬公司後續如何因應也備受關注。

