劉世芳政治獻金疑雲 在野質疑國安選擇性執法

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰／台北報導

有港媒揭露內政部長劉世芳外甥顏文群，在中國大陸經商投資，劉世芳也曾接受其政治獻金，引發雙標爭議。國民黨團要求，相關主管機關應立即啟動全面調查；若經查證確有境外勢力透過親屬投資、資金往來或其他方式影響我國公職人員，應依反滲透法及相關法規嚴正辦理，內政部長本人也應主動向國人說明並接受監督，以昭公信。

劉世芳反中立場鮮明，她收受疑似「紅錢」政治獻金消息傳出後，她卻神隱，僅由內政部政次馬士元代為說明。因陸配身分遭到賴政府窮追猛打的民眾黨立委李貞秀說，不論人民身在台灣或大陸工作發展，只要合法合規，中華民國國民工作權益與基本保障，己所不欲，勿施於人，她不希望台灣人民在國際上遭受差別待遇，期盼大陸共產黨執政當局，能以更高的格局，對台灣人民釋出更多善意。

李貞秀表示，過去民進黨政府長期以意識形態貼人民標籤，對不同背景的人採取不同標準。

她說，這種作法不僅違背民主法治精神，更撕裂社會信任。她深知雙標所造成的傷害，也曾公開聲援民進黨立委沈伯洋父親在對岸經商爭議，所以立場不變，人民依法工作生活，不應成為被政治攻擊的理由。

李貞秀指出，任何中華民國的行政官員與民意代表，都應謹守分際，依法行政，而不是選擇性執法、政治性解讀。至於劉世芳相關新聞帶給人民觀感，是否因近期的政治操作，陷入雙重標準疑慮，台灣人民自然會用選票做出評價。

國民黨立委林沛祥表示，相關報導內容有待釐清，但若屬實，這已非單純家族投資問題，而是可能涉及國家安全、利益輸送與政治影響力重大疑慮。面對任何可能與境外勢力往來、資金流動或利益交換的情形，政府一向強調必須嚴格查辦，標準不應因人而異。

林沛祥指出，長期以來執政黨動輒以國安為由，對兩岸交流採取嚴格審視，但若行政院重要閣員家族本身涉及在中國投資獲利，甚至可能形成政治資金往來，社會自然會質疑，政府國安標準究竟是全面適用，還是選擇適用？

