內幕／知情人曝國民黨軍購案正確版本「3500億+N」 反對有爭議商購

軍購案已是立院新會期朝野最重要的「政治任務」，又以國會最大黨國民黨的態度最受注目。知情人士透露，國民黨主席鄭麗文、國民黨智庫及立院黨團總召傅崐萁已密集開會沙盤推演，近日將會提出國民黨「正確版」。在「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，國民黨的軍購案版本將是：3500億加N。

藍營高層透露，3500億是美方去年宣布111億美元的8項對台軍售清單預算。「N」指的是外電有報導，美國正為台灣準備一筆規模龐大的軍售案，金額上看200萬美元（約台幣6390億元），包含愛國者飛彈與其他武器。藍營人士指出，國民黨也有掌握到這項訊息，目前被美國總統川普「暫時」擱置。

知情人士說，如果美方尋FMS模式，也是台灣最常進行的軍事採購模式，由美國政府當中介者的採購，外部採購者通過美國國防採購體系利用自己的資金或美國政府相關援助計這畫購買所需裝備、訓練、服務，而美國政府提供協調、建議、管理等支持促成交易的達成，在FMS中客戶全程只向美國政府商談，和廠商原則上不會發生任何接觸。這筆6000億的軍售國民黨也會支持。國民黨支持的軍購案預算就是9000多億，不只3500億。

但知情人士指出，類似拉法葉艦及鐽震案等採購都是商購模式（DCS），因欠缺政府對政府履約擔保與完整監督架構，歷來較易衍生履約延宕、契約爭議與貪汙舞弊等問題，國民黨反對。

藍營高層透露，國民黨的軍購立場很清楚，有3個主軸：台灣國防戰略需求、維持台美關係、穩定台海和平。國民黨反駁綠營不斷在媒體抹紅國民黨，誣衊國民黨在反美，絕無此事。國民黨自始至終對中華民國史上最高額的特別軍購案，從主席、黨中央、黨團立委到智庫，全都在台灣國防戰略需求和維持台美關係，及穩定台海和平的3點考慮上評估軍購案。

高層說，國民黨全力支持FMS正規軍購程序的部分，反對有爭議並且過去發生弊端的DCS商業採購。因此不是採購上限或下限的問題，軍售美國有報價書的部分，國民黨審查，沒有美方報價書的部分就暫緩，等待報價書的到來，沒有什麼2000億、4000億。這是過於簡單數字化嚴肅的軍購作業，也是不必要的自我設限。

藍營高層表示，軍購案不是兒戲，也從來不是簡單的數字遊戲，228連假後，國民黨軍購版就會出爐。