藍營大咖出訪！子弟兵證實「分進合擊」 盧秀燕訪美、鄭麗文計畫訪陸

國民黨台中市長盧秀燕將在3月中旬訪美，傳出行程「超越城市外交層級」，更拋開「疑美論」。盧秀燕子弟兵、立委黃健豪今證實，盧秀燕3月11日訪美，並指外界有「疑美論」，是對國民黨路線的誤解，盧秀燕訪美、黨主席鄭麗文計畫訪陸、訪美，是國民黨「分進合擊」。

黃健豪表示，長期以來，國民黨對美、對大陸溝通都非常密切，必須要溝通，台灣地緣政治的關係，對美國、對大陸都非常重要；這次盧秀燕訪美、鄭麗文預計訪陸，這就是黨中央和整個國民黨分進合擊。另外，鄭麗文也規畫未來訪美，盧這次訪美，等於先幫鄭麗文去了解美方的狀況跟立場，未來鄭訪美，也能夠參考盧訪美的經驗與過程，後續對鄭訪美也有正面幫助。

至於盧秀燕訪美行程安排？黃健豪表示，據他所知，盧預計3月11日訪美，這次很多行程是由美方主動提出與安排，可能有國會、智庫，也可能訪問美國政府官員，正確完整行程尚未定案，待定案後，市府或者是美方應該都會跟各界來報告。