聽新聞
0:00 / 0:00
藍營大咖出訪！子弟兵證實「分進合擊」 盧秀燕訪美、鄭麗文計畫訪陸
國民黨台中市長盧秀燕將在3月中旬訪美，傳出行程「超越城市外交層級」，更拋開「疑美論」。盧秀燕子弟兵、立委黃健豪今證實，盧秀燕3月11日訪美，並指外界有「疑美論」，是對國民黨路線的誤解，盧秀燕訪美、黨主席鄭麗文計畫訪陸、訪美，是國民黨「分進合擊」。
黃健豪表示，長期以來，國民黨對美、對大陸溝通都非常密切，必須要溝通，台灣地緣政治的關係，對美國、對大陸都非常重要；這次盧秀燕訪美、鄭麗文預計訪陸，這就是黨中央和整個國民黨分進合擊。另外，鄭麗文也規畫未來訪美，盧這次訪美，等於先幫鄭麗文去了解美方的狀況跟立場，未來鄭訪美，也能夠參考盧訪美的經驗與過程，後續對鄭訪美也有正面幫助。
至於盧秀燕訪美行程安排？黃健豪表示，據他所知，盧預計3月11日訪美，這次很多行程是由美方主動提出與安排，可能有國會、智庫，也可能訪問美國政府官員，正確完整行程尚未定案，待定案後，市府或者是美方應該都會跟各界來報告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。