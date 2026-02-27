快訊

川普關稅被判無效…調查點名美元將淪大輸家 贏家可能是它

港媒指劉世芳收「賺紅錢外甥」政治獻金 民進黨嚴厲譴責跨國鎮壓

中央社／ 台北27日電
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照

港媒今天稱，內政部長劉世芳的親屬在中國投資謀利。民進黨中國部表示，大公報是中國在香港的宣傳機器，長期配合執行這類侵害人權的行為，此事件是典型跨國鎮壓，予以嚴厲譴責。

港媒「大公報」27日以「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」為題，指稱劉世芳外甥目前擔任台灣某公司總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向劉世芳輸送政治獻金

民進黨中國部下午在臉書發文表示，本案是典型的跨國鎮壓，民進黨中國部予以嚴厲譴責，並且將全力配合行政部門的因應作為，保護民眾的合法權益不受威脅。

民進黨中國部指出，大公報就是中國在香港的宣傳機器，長期配合執行這類侵害人權的行為，完全違反媒體公正報導、捍衛人權的基本職責。

此外，針對民眾黨立委李貞秀今天發布聲明，聲援台灣人在中國的工作權，也希望她自己的工作權被保障。民進黨立委沈伯洋在臉書發文說，「沒人要影響你的工作權」，在台灣要工作、要開餐廳、要做生意，都是工作權，跟政治忠誠與否也沒有什麼關係。

沈伯洋指出，但李貞秀現在要的不是工作權，是參政權，這在法律上是兩個完全不同層次。當要做台灣這個國家的公職人員，且擁有審核國家預算與接觸機密的職權，就不能有雙重效忠的疑慮，就那麼簡單。

民進黨 劉世芳 李貞秀 沈伯洋 政治獻金

延伸閱讀

劉世芳收陸企高管外甥政治獻金？ 國民黨團喊話依法調查、本人應說明

劉世芳外甥遭港媒指賺紅錢 李貞秀：人民會用選票評價

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

政治獻金染紅？劉世芳外甥被爆在陸企當高管 綠議員：依法申報

相關新聞

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

劉世芳收陸企高管外甥政治獻金？ 國民黨團喊話依法調查、本人應說明

有港媒報導，內政部長劉世芳外甥於大陸企業擔任高階主管，向其輸送政治獻金。對此，國民黨立院黨團表示高度關切，主管機關應立即...

再談二二八…鄭麗文強調「不是台獨運動」 批民進黨打壓異己撕裂台灣

中國國民黨主席鄭麗文今天下午出席「流亡二二八」新書座談會，再次談到二二八事件的意義，她強調，二二八是一場爭取民主的運動，...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

被中國大陸列「台獨頑固份子」的內政部長劉世芳，遭爆其外甥顏文群在中國經商投資，更曾接受外甥的政治獻金，挨批「只許親屬賺紅...

學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。