「還受傷同志公道」賴苡任被指出賣黃呂錦茹 檢舉人發聲明：不能輕放

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市士林、北投選區議員擬參選人賴苡任。記者林孟潔／攝影
國民黨北市士林、北投選區議員擬參選人賴苡任。記者林孟潔／攝影

國民黨北市士林、北投選區議員擬參選人賴苡任被檢舉害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等案，北市黨部考紀委員會昨決議提請中央考紀委員會處分。檢舉人、義信里長許立丕今指出，應還給受傷同志最基本的公道，請黨中央考紀會應盡快給予賴苡任黨紀處分，絕不能輕輕放下。

賴苡任日前被同黨里長許立丕以「抓耙子」、損害黨譽為由檢舉，建請開除，昨天國民黨北市考紀會認定，賴苡任毀損黨譽，但案件複雜，提請黨中央定奪。賴苡任今說，市黨部請中央去檢視他過往在媒體的公開發言，應該是認定有「抨擊中央」的行為，而不是「出賣同志」。

許立丕今發出3點聲明：

1、針對台北市考紀會認定賴苡任的言行傷害黨的形象，已違反黨紀一事，我要感謝考紀會認同我所提出的檢舉，並給予公正且明快的處理。這也證明所有檢舉內容都是有憑有據，賴苡任是實打實的違紀。

2、雖然台北市考紀會將最後的處分交給黨中央，我予以尊重，這或許有點遺撼，但我認為這至少已經守住正義的底線，還給受傷同志最基本的公道。這沒有私怨，只有黨的大是大非的問題。

3.呼籲黨中央考紀會應僅快秉公給予賴苡任黨紀處分，絕不能重重舉起卻輕輕放下，甚至最後是不了了之。鄉愿只會讓國民黨離心離德，和稀泥更無法換來團結與正義，這一次，請黨中央為黨的利益與聲譽，勇敢無懼。

許立丕還舉電影「監獄風雲」內的情節，「各老大為香煙漲價而搞絕食抗議，大咪就是抓耙仔，讓殺手雄陷害是阿正告的密，自己吃飯脫罪卸責⋯。

義信里長許立丕檢舉市議員擬參選人賴苡任害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等案，呼籲黨中央考紀委員會絕不能輕輕放下。圖／取自許立丕臉書
義信里長許立丕檢舉市議員擬參選人賴苡任害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等案，呼籲黨中央考紀委員會絕不能輕輕放下。圖／取自許立丕臉書

