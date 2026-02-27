快訊

經典賽／投手挨3轟、打線吞14K 中華隊1：6不敵火腿隊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

藍軍購條例預算3500億少於民眾黨版 陳冠廷：特別條例非被動逐項追加

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷表示，國民黨版本編列遠不及民眾黨約4000億元版本，特別條例的意義正是讓台灣主動完整規畫防衛建設，而非被動逐項追加。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷表示，國民黨版本編列遠不及民眾黨約4000億元版本，特別條例的意義正是讓台灣主動完整規畫防衛建設，而非被動逐項追加。圖／聯合報系資料照片

國民黨智庫國家政策研究基金會草擬一份說帖，強調國民黨明確支持美方已提3500億元軍購案，若美方後續正式提出新軍購項目，國民黨也會隨即提出對應版本。民進黨立委陳冠廷表示，國民黨版本編列遠不及民眾黨約4000億元版本，特別條例的意義正是讓台灣主動完整規畫防衛建設，而非被動逐項追加。

陳冠廷表示，行政院1.25兆元特別預算除了對美軍購項目外，也納入我國國防產業自主建置不對稱戰力的需求，包括無人載具產業發展及未來後勤管理體系的建構，都有賴充足且穩定的預算支撐，「國民黨版本僅編列3500億元，在規模上難以應對中國日益增長的軍事能力，甚至不及民眾黨約4000億元的版本。」

陳冠廷指出，國民黨版本的根本問題在於將軍購視為「照清單採買武器」，忽略現代國防建設是總體系統工程。任何武器要形成實際戰力，都必須嵌入完整的指揮、管制、通信、資訊、情報、監視與偵察體系；戰場管理系統、電子戰、網路防禦、AI輔助決策等軟體與資訊戰力，不會出現在美方的軍售清單上，但烏克蘭戰場的經驗已充分證明，資訊整合能力往往比個別武器性能更具決定性。

針對國民黨說帖中「若美方後續提出新軍購項目，隨即提出對應版本」主張，陳冠廷認為，這種做法等於將建軍節奏拱手讓人，系統整合、後勤體系與國防產業投資本來就是台灣自己要做的事，不會出現在美方軍售通知中。每次等美方通知才編列預算、重新訂定特別條例，曠日廢時且趕不上建軍所需時程，「特別條例的意義正是讓台灣主動完整規畫防衛建設，而非被動逐項追加。」

陳冠廷強調，立法院作為審查機關，應尊重行政機關基於專業所提出的預算規畫，仔細審查其中各項目的合理性與必要性，而非在現階段自行提出一個未納入整體國防戰略的版本，由立法端自行提出的預算版本，有時難以具備行政機關所掌握的全面性視角。

陳冠廷說，軍購特別條例進入付委審查階段，是好的開始，朝野各黨在國會內部討論及公開審議過程中，應以行政院提出的1.25兆元版本為基礎進行實質審查，基於台灣真實的防衛需求與軍事實務來討論，但國防建設不應淪為政黨角力的籌碼，盼三月的良好進展能夠持續，盡快完成相關特別預算的審查程序。

國民黨 陳冠廷 美方

延伸閱讀

CIA向美科技巨頭簡報台海危機 陳冠廷：我須讓陸知犯台代價不可承受

川普關稅政策多變 陳冠廷：ART價值未減損、應加速國會審議

國防支出達GDP3% 陳冠廷：是台灣為自己安全負責的底線

美國跨黨派議員關切在野對軍購態度 陳冠廷：國民黨莫再延宕

相關新聞

劉世芳遭爆接受陸企高管外甥政治獻金 內政部：絕不因中共恐嚇動搖

外媒報導，內政部長劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並...

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

被檢舉出賣黃呂錦茹 賴苡任曝向考紀會「第一次說出所有內幕」

國民黨北市士林、北投選區議員擬參選人賴苡任被檢舉害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等案，北市黨部考紀委員會昨決議提請中央考紀...

學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

幕後／盧秀燕訪美前夕夜會藍委談軍購 盼別被貼「美國敵人」標籤

台中市長盧秀燕即將在3月中旬訪問美國，造訪美東地區政要。據了解，盧秀燕昨天特別北上夜宴國民黨立委，席中觸及軍購案，盧秀燕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。