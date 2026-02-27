鄭麗文指228已淪政爭工具 民進黨批對歷史不敬：去脈絡化扭曲詮釋

民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨主席鄭麗文對於228事件的去脈絡化、甚至是扭曲詮釋，不僅是對於過去那段不幸歷史的不敬，更有愧於所有當時遭國民黨威權迫害的受難者及家屬，民進黨深感遺憾且痛心。

228和平紀念日前夕，國民黨主席鄭麗文今天表示，228可說是台灣戰後第一波偉大的民主運動，228不只是台灣人的悲哀、悲情，也是台灣人爭取民主，波瀾壯闊偉大歷史的第一頁。此外，她並提及，228已淪為政治鬥爭的廉價工具，是這一代台灣人的恥辱。

民進黨發言人吳崢下午受訪表示，從過去聲稱俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不是獨裁者，到祭拜當年國軍將領共諜吳石，鄭麗文今天有這樣的言論，早已不足為奇。

吳崢指出，鄭麗文對於228事件的去脈絡化、甚至是扭曲詮釋，不僅是對於過去那段不幸歷史的不敬，更有愧於所有當時遭國民黨威權迫害的受難者及家屬，民進黨深感遺憾且痛心。