快訊

經典賽／投手挨3轟、打線吞14K 中華隊1：6不敵火腿隊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

劉世芳收陸企高管外甥政治獻金？國民黨團喊話依法調查 本人應說明

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
港媒報導，內政部長劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向劉世芳輸送政治獻金。圖／聯合報系資料照
港媒報導，內政部長劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向劉世芳輸送政治獻金。圖／聯合報系資料照

有港媒報導，內政部長劉世芳外甥於大陸企業擔任高階主管，向其輸送政治獻金。對此，國民黨立院黨團表示高度關切，主管機關應立即啟動調查，依「反滲透法」及相關法規嚴正辦理，絕不可因官位高低而有差別待遇，而劉世芳本人應說明。

港媒27日報導，劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某間公司的總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向劉世芳輸送政治獻金。

國民黨團表示高度關切。黨團書記長林沛祥表示，相關報導內容仍有待釐清，但倘若屬實，這已非單純的家族投資問題，而是可能涉及國家安全、利益輸送與政治影響力的重大疑慮。面對任何可能與境外勢力往來、資金流動或利益交換的情形，政府一向強調必須嚴格查辦，標準不應因人而異。

林沛祥指出，長期以來執政當局動輒以國安為由，對社會各界祭出高度警戒，對兩岸交流更採取嚴格審視。然而，若行政院重要閣員家族本身涉及在中國投資獲利，甚至可能形成政治資金往來，社會自然會質疑：政府的國安標準，究竟是「全面適用」，還是「選擇適用」？

林沛祥表示，內政部已對相關報導予以譴責，認為是政治施壓與威嚇。真正能消除疑慮的，不是譴責動機，而是接受檢驗。民主社會最基本的原則，就是權力愈大，接受的監督愈嚴格。

國民黨團要求，相關主管機關應立即啟動全面調查，釐清投資事實、資金流向與是否涉及政治影響；若經查證確有境外勢力透過親屬投資、資金往來或其他方式影響我國公職人員，應依反滲透法及相關法規嚴正辦理，絕不可因官位高低而有差別待遇；內政部長本人亦應主動向國人說明並接受監督，以昭公信。

國民黨團要提醒執政當局，國安不是政治口號，更不是政治工具。如果過去對人民可以無限上綱，那對掌權者更應從嚴從實。人民期待的是一致的法律標準，而不是「抗中保台」只要求別人，「親屬投資」卻可以例外。國民黨團將持續監督，確保法律面前，沒有特權，也沒有雙重標準。

國民黨 劉世芳 政治獻金 反滲透法 林沛祥

延伸閱讀

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

政治獻金染紅？劉世芳外甥被爆在陸企當高管 綠議員：依法申報

梁文傑才稱兩岸圓滿…劉世芳被控讓外甥「賺紅錢」 陸委會發聲了

劉世芳遭爆接受陸企高管外甥政治獻金 內政部：絕不因中共恐嚇動搖

相關新聞

劉世芳遭爆接受陸企高管外甥政治獻金 內政部：絕不因中共恐嚇動搖

外媒報導，內政部長劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並...

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

被檢舉出賣黃呂錦茹 賴苡任曝向考紀會「第一次說出所有內幕」

國民黨北市士林、北投選區議員擬參選人賴苡任被檢舉害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等案，北市黨部考紀委員會昨決議提請中央考紀...

學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

幕後／盧秀燕訪美前夕夜會藍委談軍購 盼別被貼「美國敵人」標籤

台中市長盧秀燕即將在3月中旬訪問美國，造訪美東地區政要。據了解，盧秀燕昨天特別北上夜宴國民黨立委，席中觸及軍購案，盧秀燕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。