劉世芳收陸企高管外甥政治獻金？國民黨團喊話依法調查 本人應說明

有港媒報導，內政部長劉世芳外甥於大陸企業擔任高階主管，向其輸送政治獻金。對此，國民黨立院黨團表示高度關切，主管機關應立即啟動調查，依「反滲透法」及相關法規嚴正辦理，絕不可因官位高低而有差別待遇，而劉世芳本人應說明。

港媒27日報導，劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某間公司的總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向劉世芳輸送政治獻金。

國民黨團表示高度關切。黨團書記長林沛祥表示，相關報導內容仍有待釐清，但倘若屬實，這已非單純的家族投資問題，而是可能涉及國家安全、利益輸送與政治影響力的重大疑慮。面對任何可能與境外勢力往來、資金流動或利益交換的情形，政府一向強調必須嚴格查辦，標準不應因人而異。

林沛祥指出，長期以來執政當局動輒以國安為由，對社會各界祭出高度警戒，對兩岸交流更採取嚴格審視。然而，若行政院重要閣員家族本身涉及在中國投資獲利，甚至可能形成政治資金往來，社會自然會質疑：政府的國安標準，究竟是「全面適用」，還是「選擇適用」？

林沛祥表示，內政部已對相關報導予以譴責，認為是政治施壓與威嚇。真正能消除疑慮的，不是譴責動機，而是接受檢驗。民主社會最基本的原則，就是權力愈大，接受的監督愈嚴格。

國民黨團要求，相關主管機關應立即啟動全面調查，釐清投資事實、資金流向與是否涉及政治影響；若經查證確有境外勢力透過親屬投資、資金往來或其他方式影響我國公職人員，應依反滲透法及相關法規嚴正辦理，絕不可因官位高低而有差別待遇；內政部長本人亦應主動向國人說明並接受監督，以昭公信。

國民黨團要提醒執政當局，國安不是政治口號，更不是政治工具。如果過去對人民可以無限上綱，那對掌權者更應從嚴從實。人民期待的是一致的法律標準，而不是「抗中保台」只要求別人，「親屬投資」卻可以例外。國民黨團將持續監督，確保法律面前，沒有特權，也沒有雙重標準。