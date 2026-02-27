劉世芳外甥遭港媒指賺紅錢 李貞秀：人民會用選票評價

內政部長劉世芳遭港媒爆料，她的外甥顏文群在中國經商投資，曾接受外甥政治獻金，挨批親屬賺紅錢，卻對陸配參政權嚴苛。民眾黨立委李貞秀說，她曾公開聲援民進黨立委沈伯洋父親在對岸經商爭議，立場不變，人民依法工作、生活，不應成被政治攻擊的理由，但劉世芳應思考是否因近期政治操作，才陷入雙標疑慮。

李貞秀說，不論人民身在台灣或大陸工作發展，只要合法合規，中華民國國民工作權益與基本保障，都應受到正當對待與保障。己所不欲，勿施於人。她不希望台灣人民在國際上遭受差別待遇，也不應默許任何形式對台灣人的不公平對待，身為中華民國立法委員，為中華民國國民發聲，是她的責任。

李貞秀說，她期盼大陸共產黨執政當局，能以更高的格局，對台灣人民釋出更多善意。如果更多台灣人民能在大陸合法合規地工作、投資、經商並獲得公平保障，對兩岸和平穩定只有加分。

李貞秀表示，過去民進黨政府長期以意識形態貼人民標籤，對不同背景的人採取不同標準。這種作法不僅違背民主法治精神，更撕裂社會信任。正因為她深知雙標所造成的傷害，更不能讓其他台灣人因政治立場、工作地點、家庭背景而遭到不同的對待。任何中華民國的行政官員與民意代表，都應謹守分際，依法行政，而不是選擇性執法、政治性解讀。

李貞秀說，她曾公開聲援沈伯洋父親在對岸經商的爭議，所以立場始終一致，人民依法工作、生活，不應成為被政治攻擊的理由。民主國家的核心精神是保障人民的自由與工作權，而不是用意識形態限制人民選擇。至於劉世芳相關新聞帶給人民的觀感，是否因近期的政治操作，陷入雙重標準疑慮，台灣人民自然會用選票做出最清楚的評價。