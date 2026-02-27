快訊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

到朋友家作客…24歲女抱狗慘被咬 「犬牙嵌人眼」罕見案例曝

聽新聞
0:00 / 0:00

再談二二八…鄭麗文強調「不是台獨運動」 批民進黨打壓異己撕裂台灣

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中國國民黨主席鄭麗文（左）在談二二八事件，強調是民主運動而非台獨運動，並批評民進黨沒有從二二八事件學到教訓，反而繼續打壓異己、撕裂台灣。記者黃仲裕／攝影
中國國民黨主席鄭麗文（左）在談二二八事件，強調是民主運動而非台獨運動，並批評民進黨沒有從二二八事件學到教訓，反而繼續打壓異己、撕裂台灣。記者黃仲裕／攝影

中國國民黨主席鄭麗文今天下午出席「流亡二二八」新書座談會，再次談到二二八事件的意義，她強調，二二八是一場爭取民主的運動，絕非部分人所稱的「台獨運動」，更批民進黨沒有從二二八事件學到教訓，仍然打壓異己、撕裂台灣。

鄭麗文說，1989年她念台大法律系二年級時，曾經參加大學校園舉辦的二二八紀念活動，當年台大學生進入總統府向先總統李登輝請願，希望解嚴後直面二二八的歷史，平反受害者。

鄭麗文話鋒一轉，沒想到30多年後，她竟成為了國民黨主席；2005年她接受時任黨主席連戰的邀請入黨，是因為認同連提出的兩岸和平、破冰交流，該年2月27日，她親自邀請二二八事件受難者陳明忠踏進國民黨中央黨部，將和平和解的鑰匙親手交給連戰。

鄭麗文很感謝陳明忠，不少陳的獄友難以諒解他，認為國民黨是一輩子最大的仇人，二二八政治受難者怎麼可以踏入中央黨部？但陳明忠說，希望未來的年輕人不需要像他一樣，為了愛台灣、為了理想付出這麼慘痛的代價。

鄭麗文表示，這一代的人，有必要從二二八事件中找到力量、得到啟示，不再重複歷史的錯誤；然而，還原歷史真相非常困難，尤其二二八平反運動在解嚴之後，成為過去2、30年來的另外一場政治鬥爭。

鄭麗文指出，當年是因為陳儀政府的貪汙腐敗、無能顢頇，導致台灣民怨四起，加上國共內戰的背景，特務流入、軍隊鎮壓，才發生這樣的事件；台灣的菁英提出的訴求，最主要是縣市長直接民選，要求以民主和地方自治解決各種混亂問題。

鄭麗文強調，二二八事件是戰後台灣民主運動第一場波瀾壯闊的事件，絕非後來者斷章取義、擴大解釋甚至挪用竄改，將其解讀成「台獨運動」，這與當時台灣發生的事情是完全不同的。

鄭麗文感嘆，二二八事件中有那麼多菁英被逮捕甚至槍決，我們好不容易才建立起正常的民主國家，但今天法律人與司法制度墮落，再次擔任執政者的鷹犬；當年那麼多報社領導人受難，新聞自由、言論自由何其重要，然而今天我們的新聞自由在哪裡？是否報導立場與統治者不同，就可能被打壓、關台？

鄭麗文強調，二二八事件衍生出族群衝突，大家希望和解團結，然而今天是誰在繼續製造內部對立、內耗惡鬥？是誰在大馬路上隨便指著別人的鼻子，指控「中共同路人」？二二八平反運動淪為廉價的政治鬥爭工具，甚至成為分贓利器，她備感痛心，希望歷史回歸真相，不再被政治力量左右。

鄭麗文說，冷戰已經在上個世紀結束了，兩岸早就融冰交流，九二共識到現在超過30年，難道還要繼續兵凶戰危嗎？今天大家希望傷痕能夠癒合、仇恨能夠放下，台灣的民主制度能更加鞏固深化，兩岸和平也能看到曙光，這是所有人要共同努力的，以響二二八英靈的在天之靈。

鄭麗文 二二八事件 國民黨 九二共識 民進黨 李登輝

延伸閱讀

鄭麗文批新聞自由遭操弄 反問社會是否記取228教訓

鄭麗文：228淪政治鬥爭廉價工具 是這代台灣人之恥

鄭麗文批陳儀無能釀228事件 明挺中天：珍惜新聞自由不能隨意關台

蕭旭岑：國民黨與全球民主國家想法相同 與大陸保持良好關係

相關新聞

劉世芳遭爆接受陸企高管外甥政治獻金 內政部：絕不因中共恐嚇動搖

外媒報導，內政部長劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並...

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

被檢舉出賣黃呂錦茹 賴苡任曝向考紀會「第一次說出所有內幕」

國民黨北市士林、北投選區議員擬參選人賴苡任被檢舉害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等案，北市黨部考紀委員會昨決議提請中央考紀...

學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

幕後／盧秀燕訪美前夕夜會藍委談軍購 盼別被貼「美國敵人」標籤

台中市長盧秀燕即將在3月中旬訪問美國，造訪美東地區政要。據了解，盧秀燕昨天特別北上夜宴國民黨立委，席中觸及軍購案，盧秀燕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。