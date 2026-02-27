快訊

藍營軍購條例明定懲罰條款 軍事專家：美軍售程序無此前例

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國民黨研議推出黨版軍購條例草案，要求合約清楚載明交貨期程和懲罰條款。不過軍事專家指出，在美國的軍售模式中，我方政府只會與美國國防部簽署「發價書」( LOA)，而非採購合約，也無懲罰條款的設計，可能迫使軍方必須改採商售模式，甚至重啟整個採購程序。記者洪哲政/攝影
國民黨研議推出黨版軍購條例草案，除了支持美方已同意的3500億元軍購外，還要求合約清楚載明交貨期程和懲罰條款。不過軍事專家指出，在美國的軍售模式中，我方政府只會與美國國防部簽署「發價書」(LOA），而非採購合約，也無懲罰條款的設計。這些要求萬一入法，很可能迫使軍方必須改採商售模式，甚至重啟整個採購程序。

國民黨研議推出黨版軍購條例草案，明確支持美方已提出的3500億元軍購案。若後續同意新軍購項目，會隨即提出對應版本。不過根據國民黨版說帖，主張政府應在對美採購合約清楚載明交貨與履約期程，並要求美方明確確認我方列入優先交付序列，並取得具體承諾，同時明定懲罰條款。

揭仲表示，國民黨版草案關於「懲罰條款」的內容，固然是希望確保我方權益、立意良善，但由於在美國的軍售模式中，我方政府只會與美國國防部簽署「發價書」( LOA），不會與主合約商簽訂「採購合約」；且美國軍售案「發價書」的條款，是對世界上所有國家都一致的標準條款，並不存在「懲罰條款」。他擔心，若「懲罰條款」最後入法，恐怕會使國防部無法與美國完成「發價書」的簽署，只能捨棄軍售改採「商售」（DCS）模式，整個程序可能因此重啟。

他解釋，美國的「軍售」，形式上是由採購國與美國簽署「發價書」，委託美國國防部代替採購國，執行全案的「專案管理」工作。美國國防部會指派專人擔任專案經理，甚至成立專案辦公室，連選商和與承包商簽訂合約，都是由美國國防部出面，我方政府只與美國政府指派的代表打交道，不直接面對承包商，所以國民黨版草案中的「對美採購合約」，在軍售模式中並不存在。

揭仲指出，因為軍售是由美國國防部代替我方進行全案的專案管理，在涉及國家數量多、各國採購需求又五花八門的情況下，為減輕美國國防部的行政負擔，美國政府的「發價書」內容與格式幾乎固定，不像商業合約條款是由雙方協商所產生，以致在「發價書」放諸四海皆準的條款中，就有許多看似對採購國不太有利的條款，例如任何歧見，必須由雙方協商解決，不得將交由國際法庭或第三者解決。

他舉例，在「軍售」模式下，當我方認為美商延遲交運導致損害我方權益時，只能向美國國防部提出，由後者居中協調處理；且我方能獲致的結果，只限於退回部分我方已支付的款項，並非賠償。

揭仲分析，基於美國軍售案的設計，國民黨版草案所規定的賠償制度與懲罰條款等，應該無法納入我方國防部與美國國防部所簽署的「發價書」中。假如這些懲罰條款最後成為法律，就可能使國防部因為擔心違法，不敢簽署「發價書」；要不然就是為了遵守法律，放棄循「軍售」模式取得這些武器系統，改採「商售」。

然而，先不論我方有足夠的人員與專業能力做好專案管理，現階段要由「軍售」改「商售」，整個程序恐怕真的會重啟，導致武器取得的時間大幅延後。

