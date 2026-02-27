快訊

劉世芳遭爆接受陸企高管外甥政治獻金 內政部：絕不因中共恐嚇動搖

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
外媒報導，內政部長劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向劉世芳輸送政治獻金。圖／聯合報系資料照
外媒報導，內政部劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向劉世芳輸送政治獻金，大陸國台辦發言人表態稱，正依法依規查處相關問題。內政部表示，中共妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，內政部絕不因任何政治恐嚇動搖。

內政部政務次長兼發言人馬士元，針對中共今日假藉香港大公文匯報散佈惡劣訊息，攻擊內政部長劉世芳，中共妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應。此種以威嚇方式干預民主治理的行徑，本部予以最嚴正譴責。

內政部強調，面對此種長臂管轄與跨境鎮壓行為，台灣作為民主法治國家，絕不退讓，將持續依法行政、堅守職責，保衛台灣民主法制，絕不因任何政治恐嚇而動搖。

