藍智庫挺3500億軍購 綠黨團：國家安全非競標案、更非政治宣傳素材
國民黨智庫國家政策研究基金會草擬一份說帖，強調國民黨明確支持美方已提3500億元軍購案，若美方後續正式提出新軍購項目，國民黨也會隨即提出對應版本。對此，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，國家安全不是競標案，更不是政治宣傳素材。
陳培瑜表示，作為執政黨的立法院黨團，立場一向一致「國防不分朝野，安全不能試錯」，台美軍事合作有既定制度與專業管道，由政府依法負責對外談判與執行，若把重大軍購操作成政黨競逐主導權的政治議題，反而會向國際傳遞錯誤訊號，影響台灣防衛能力的穩定建構。
陳培瑜呼籲，在野黨回到理性審議，真正負責任的態度，是支持提升防衛韌性、讓軍購如期推進，而不是一邊阻擋預算、一邊對外宣稱要重新主導。國家安全不是競標案，更不是政治宣傳素材。
