元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

傳劉世芳接受陸企高管外甥政治獻金 陸國台辦：正依法依規查處

卓榮泰「不認李貞秀立委」 醫師怒轟綠營違法亂政、法理混亂

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾黨立委李貞秀。本報資料照片
行政院卓榮泰以民眾黨不分區立委李貞秀當選資格有疑義為由，稱她為「李女士」並拒絕提供相關質詢資料，醫師沈政男今天表示，卓榮泰此舉已非單一行政爭議，而是行政權逾越界線，侵害立法權核心。

沈政男指出，李貞秀既已完成當選與就職程序，在立法院依法作出解職決議前，身分即為立法委員。無論是行政院、內政部，或選務機關，都沒有權力否定其立委資格，相關調查與處分權限，依法僅屬立法院。他認為，行政院拒絕配合立委行使職權，已涉及藐視國會。

沈政男也認為內政部長劉世芳，在國籍爭議上混淆法律適用。他指出，國籍法關於公職資格的規範，分為「外國人歸化後的年限限制」與「本國人取得外國籍後的資格喪失」兩種不同情境，前者屬加入，後者屬退出，不能混為一談。

他進一步說明，兩岸關係本就非典型國際法下的外國人關係，因此才另有兩岸條例作為特別規範。實務上，陸配是否具參選資格，關鍵在是否放棄對岸戶籍，而非套用外國人必須放棄國籍的規定。若硬以外國人標準解釋，不僅與現行制度不符，也將動搖整個兩岸法制基礎。

民進黨立委吳思瑤提出所謂放棄中國國籍申請書作為論據，沈政男批評，該文件明文適用對象為外國人，在兩岸現實下根本不成立，質疑吳思瑤對法制理解不足。

沈政男呼籲立法院長韓國瑜，不應僅止於朝野協商，而應明確捍衛立委職權與國會尊嚴，在行政權持續拒絕配合下，採取必要的制度性反制手段。

沈政男並認為，卓榮泰的強硬作法，背後與總統賴清德的政治立場密切相關，短期內恐難讓步。他最後直言，若未來再度出現政黨輪替，相關違憲爭議，勢必成為追究政治與法律責任的重要關鍵。

