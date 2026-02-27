快訊

元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

傳劉世芳接受陸企高管外甥政治獻金 陸國台辦：正依法依規查處

二二八前推繪本呼籲「飛出鳥籠」 陳培瑜：仍有力量想將台灣拉回極權

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜今在臉書推薦友人繪本，表示「有力量想將我們拉回極權聯盟當中。」圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜今在臉書推薦友人繪本，表示「有力量想將我們拉回極權聯盟當中。」圖／聯合報系資料照片

二二八事件79周年，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜今在臉書發文，推薦友人林小杯繪本作品《在鳥籠出生的小綠和他的朋友們》，以「在鳥籠裡出生」隱喻台灣過去漫長的戒嚴時期。她說，台灣現在是民主法制的社會，但很可惜，「仍有力量想將我們拉回極權聯盟當中。」

陳培瑜表示，二二八前夕，想和大家分享好朋友林小杯的新繪本，怎麼有人會在鳥籠裡出生？這其實隱喻了台灣過去漫長的戒嚴時期。許多人在那個時代成長，對民主自由相對陌生；以至於到了現在，有些人的思緒與行為可能還停留在戒嚴的框架裡。

陳培瑜說，這個故事溫柔提醒「其實我們已經可以飛出來了」，可以自在地和朋友談論民主，並透過各種行動去實踐。台灣現在是民主法制的社會，但很可惜，仍有力量想將我們拉回極權聯盟當中。

陳培瑜強調，民主確實很難，需要漫長的討論與妥協，但這正是民主的真諦。書末用了亮麗的黃色與大海的藍色，在故事的結尾，展現出真的只要願意飛出去、走出去，就有機會看到更廣闊、更民主的世界，還有更好的未來。

陳培瑜 朋友 戒嚴時期 二二八事件

延伸閱讀

鄭麗文稱「鄭習會」對年底選舉大加分 陳培瑜：找鬼拿藥單

鄭麗文遭陳培瑜質疑祈求台灣民主還極權？國民黨：大年初一血口噴人

回台北農曆年遇水土不服 陳培瑜坦言曾想搬回花蓮

【重磅快評】賴清德還沒上茶 陳培瑜何故先罵韓國瑜？

相關新聞

幕後／盧秀燕訪美前夕夜會藍委談軍購 盼別被貼「美國敵人」標籤

台中市長盧秀燕即將在3月中旬訪問美國，造訪美東地區政要。據了解，盧秀燕昨天特別北上夜宴國民黨立委，席中觸及軍購案，盧秀燕...

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

被檢舉出賣黃呂錦茹 賴苡任曝向考紀會「第一次說出所有內幕」

國民黨北市士林、北投選區議員擬參選人賴苡任被檢舉害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等案，北市黨部考紀委員會昨決議提請中央考紀...

鄭麗文：228淪政治鬥爭廉價工具 是這代台灣人之恥

今為228和平紀念日前夕，國民黨主席鄭麗文上午出席228事件研究的新書發表會。鄭麗文致詞直言，228徹底淪為政治鬥爭的廉...

鄭麗文批陳儀無能釀228事件 明挺中天：珍惜新聞自由不能隨意關台

228和平紀念日前夕，國民黨主席鄭麗文今早赴228和平紀念公園獻花致意。鄭麗文致詞批當時的台灣省行政長官陳儀及其政府無能...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。