【即時短評】「這裡是上海」被嗆 兩岸圓滿誰會信？

聯合報／ 記者／鄭文翔
2026台北燈節西門展區26日晚間於西門町紅樓前廣場進行點燈儀式，全球人氣IP「泡泡瑪特」（POP MART）Baby Molly主燈展演也首次亮相。（中央社）

今年台北燈節日昨點燈。然而，當燈節主持人介紹上海燈區作品「這裡是上海」時，卻傳出有民眾大喊：「這裡是台灣！」還有民眾質疑，為何捷運站出來就是上海燈區的作品，「這是上海燈節嗎？」更有綠媒稱這是否是中共統戰之手滲透燈會？試問，若將燈節作品名稱改成「這裡是美國」、「這裡是東京」，捷運站出來就是AIT展區，還會有上述的質疑嗎？

更早之前，當北市府宣布燈節將與變形金剛與泡泡瑪特合作時，就有綠營人士以泡泡瑪特來自中國大陸為由，搭配青鳥側翼抹紅攻擊北市府。但抗中保台悍將沈伯洋父親過往賺紅錢，被踢爆後堅稱家族是中南美台商而非大陸台商；其創辦的黑熊學院也使用過大陸品牌空拍機；高雄市府授權的「高雄熊」文創品是「中國製」，但高市府僅回應商品設計與材質選用均在台完成，只有後續生產委外中國，並稱是「業界常態」。綠營人士對此靜默不語，完全失去他們批判在野黨的活力與衝勁。

更不用說綠委林楚茵大罵抖音認知作戰，卻也曾使用抖音與大陸影音平台；基進黨議員參選人批判北市府與泡泡瑪特合作，卻被民眾發現過往曾經與泡泡瑪特自拍。還有志在高雄市長的前立委，竟被發現與大陸女子發生婚外情。更不用說綠營內部下至黨部，上至總統府，都有被抓到甚至遭起訴的共諜。綠營有那麼多不堪回首的「被統戰」歷史與現在進行式，卻只會抹紅在野黨，這不是雙標，什麼才是雙標？

另外，本次台北燈節除了上海方的燈節作品遭某些聲音質疑是「統戰」，就連來台的上海官員層級，也成為有心人士質疑「台北上海」不對等的「證據」。今年上海主團是由上海市台辦聯絡處長徐皓率團、文旅局團由巡視員率隊，但有消息指出，上海方面是顧慮過去幾年陸委會已幾次拒絕台辦主任、副主任申請入境，於是主動降低層級，為的就是不讓北市府為難。

為什麼上海方面寧願自降層級？看看當前兩岸關係就能略知一二。民進黨政府常說兩岸要交流，賴總統在日前海基會大陸台商春節活動致詞時還多次以「中國大陸」稱呼對岸，表示希望透過交流合作讓兩岸走向和平共榮。但講歸講，政府實際做的卻是公開宣稱對岸是敵人，還要花一點二五兆人民血汗錢構築所謂「台灣之盾」。

同時，賴政府還形同實質關閉兩岸教育與學術交流大門；研究中國大陸的學者與學生愈來愈少、甚至因怕被雙方貼上標籤進而連大陸都不太敢去；合法參政的陸配遭剝奪公職，政府甚至還主動帶風向質疑當事人。這一切只顯示出民進黨政府根本無心也不願兩岸交流。

然而，只會區分敵我、在人民中間找敵人的社會氛圍，對台灣長遠發展是好的嗎？就算兩岸關係不好，還是得想辦法交流互動，才能把衝突發生的可能性降低，才有能提升和平的可能。但民進黨政府卻相反，將民間與城市的交流幾乎都打成統戰；不合己意的就打成認知作戰。就算陸委會副主委梁文傑稱兩岸春節「圓滿」、我方善意一直都在，又有多少人會真的相信？

