鄭麗文批陳儀無能釀228事件 明挺中天：珍惜新聞自由不能隨意關台

228和平紀念日前夕，國民黨主席鄭麗文今早赴228和平紀念公園獻花致意。鄭麗文致詞批當時的台灣省行政長官陳儀及其政府無能。鄭強調，憲法崇高地位不可撼動，不能淪為統治者的工具。228事件中，媒體扮演關鍵角色，因此要珍惜今日的新聞自由，不再因為報導真相，違逆統治者的利益，就可被隨意關台。

鄭麗文說，228事件的本質，是來自殖民者、統治者，濫用國家暴力，是台灣人民被剝削、被奴役、被鎮壓的歷史血淚。當年的陳儀政府無能、貪腐，戰後台灣社會很快陷入嚴重混亂，導致民怨蔓延、經濟崩盤、通貨膨脹。除了政府的貪腐無能之外，還有國共內戰的結構，台灣嚴重米荒和經濟、通貨嚴重膨脹，導致社會動亂，民怨一觸即發。

鄭麗文表示，在「私菸案」爆發後，如同野火燎原。陳儀政府錯誤、顢頇處理，導致全台蔓延，最後軍隊、特務鎮壓，開始白色恐怖時代。當時台灣的精英在南京所舉辦的制憲國民會議之後，希望立刻在台灣推行民主自治，要求縣市長民選。沒想到陳儀政府答應後，立刻全台變色，軍隊鎮壓。

鄭麗文指出，台灣人要主導自己的命運，在祭禱這些英靈的同時，希望還原歷史的真相，更希望從中汲取歷史的教訓，不重蹈歷史的覆轍，不再犯類似的錯誤。國家暴力必須得到約束，這才是民主憲政的真諦。現代的民主國家為什麼要有憲法，憲法是在約束統治集團、政府、國家暴力的根本大法，保護人民、保護民主，憲法崇高地位不可撼動、不可兒戲，更不能淪為統治者的工具。

鄭麗文表示，228可以說是台灣戰後第一波偉大的民主運動。在日本殖民的過程當中，從早期的武裝抗日，到後面的爭取民主自治，十幾波的議會請願運動。在結束殖民統治後，台灣人繼續為爭取民主發聲。今年是地方自治、縣市長改選的大選年，今天所有台灣人都可以用選票直接選出縣市長。不能忘記，當時在228事件之後，在台灣最重要的民主運動訴求就是要求民主選舉，所有縣市長直接民選。

鄭麗文表示，在228期間，媒體、報紙、廣播扮演非常關鍵的角色。報社老闆、重要媒體人被逮捕、槍決。今天必須要加倍珍惜新聞自由、言論自由。不再因為報導真相，違逆統治者的利益，就可被隨意關台、打壓、搜索。

鄭麗文表示，台灣民主法治的制度何其崇高，那是經過一波又一波的民主運動，才換來應要獨立超然的司法。但看看2026年的台灣，法律人在做什麼？司法是不是自甘墮落、為統治者的鷹犬，成為打擊異己的工具？

鄭麗文表示，可能很多年輕人知道228是放假，但跟今天的台灣、跟今天的民主政治有什麼樣的關係？從228事件，得到什麼樣的啟示？228不只是犧牲的英靈，228也不只是台灣人的悲哀跟悲情，228是台灣人爭取民主、波瀾壯闊、偉大歷史的第一頁。所以今天站在這裡，所有台灣人要珍惜、要保護最珍貴的民主憲政、言論自由、司法獨立。

鄭麗文表示，和平是不能卸下、要永遠追求的偉大使命。 這是今天站在台灣的土地上，國民黨必須要扛起的重責大任。要保護台灣的民主，要爭取兩岸的和平。這樣才對得起228事件當中犧牲的台灣英靈。