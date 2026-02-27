被檢舉出賣黃呂錦茹 賴苡任曝向考紀會「第一次說出所有內幕」

國民黨北市士林、北投選區議員擬參選人賴苡任被檢舉害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等案，北市黨部考紀委員會昨決議提請中央考紀委員會處分。賴苡任今解讀黨部說法，也透露昨天全盤托出，第一次說出所有內幕。

賴苡任今在臉書表示，昨日下午3點市黨部考紀委員會請他過去，針對檢舉內容說明，委員會採取的方式是「所有委員都不說話，也不問問題，我自己論述及說明，說明完後便離席。」他前後論述約50分鐘，詳盡地把所謂的「九大罪狀」逐一解釋及說明，所有事情的來龍去脈及真相都完整交代人、事、時、地、物。

賴苡任說，要特別感謝市黨部及考紀委員會願意給他機會充分說明，「我真的是全盤托出，一五一十，知無不言，言無不盡。」結論時也向委員會表明，「今日說的所有內幕，都是我第一次說出來」，而且都有相關人證物證，即便他有粉絲專頁、政論節目及媒體資源，也不曾對外講過這些內容。

賴苡任提到，當他解釋完以後，委員會便請他離開，沒有當下告訴他決議，直至晚間6時許，他看到新聞才知道結果。

賴苡任也解讀黨部新聞稿，一將指控內容分為「出賣同志」及「抨擊中央」，二雖然認定他的言行有傷害黨的形象，但沒有具體指出是哪些言論或行為，三由於案情複雜，處分的權力交給中央黨部，請中央檢視他過往在媒體上的發言，做出適當處分。

賴苡任說，黨部請中央去檢視他過往在媒體的公開發言，應該是認為他有「抨擊中央」的行為，而不是「出賣同志」。至於他能從檢舉函中找到屬於「抨擊中央」的行為，應該就是他曾經說了一句：「熟悉的國民黨」。

賴苡任強調，未來如果還需要進一步說明，他會朝這個方向準備相關證據，也再次感謝台北市黨部，願意花時間聽他解釋。他認為，黨部在程序上對他沒有任何的不公平，他衷心的感謝黨部及所有委員。

賴苡任被黨代表、士林區義信里長許立丕檢舉，指控內容包含傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱、害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等理由，建請考紀會開除黨籍。黨部考紀會昨針對現任議員或新人在公告或正式登記時，涉及司法判決或其他因素，就依違反黨紀處分，若因違反黨紀被停權就不能代表國民黨參選。

考紀委員討論後，認為賴苡任的言行對黨的形象已造成傷害，由於案件內容非常複雜，決議提請中央考紀委員會檢視其媒體言論等作出適當處分。