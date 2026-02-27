政院彙編法規工具書　搭上轉型正義補課潮

社會掀起轉型正義補課潮，政院官員指出，法規是推動轉型正義工作的基礎，行政院人權處2月已出版「轉型正義相關法規及參考資料彙編」，期盼透過法規工具書，協助相關部會人員、轉型正義推手以及社會大眾更容易理解台灣轉型正義法制脈絡。

林宅血案因電影「世紀血案」引發關注，讓社會掀起轉型正義補課潮，行政院長卓榮泰昨天說，教育是轉型正義的重要支柱，政府會持續推動轉型正義教育，歡迎更多人一起上課、補課，透過影劇、文學、藝術媒介、走讀觀展等，真正看見人類錯誤（humanwrongs），理解人權（human rights）的可貴。

台灣在2017年公布「促進轉型正義條例」，開始有系統推動轉型正義工作，隨後2022年6月促進轉型正義委員會階段性任務完成，相關業務改由法務部、內政部、文化部、教育部、衛福部及國發會等機關分工執行，並與不當黨產處理委員會相互配合。

政院官員表示，法規是推動轉型正義工作的基礎，為協助第一線部會人員、民間轉型正義推手，以及社會大眾更容易查找與運用相關規範，因此行政院人權處自2024年底就規劃在2025年執行整理、編纂「轉型正義相關法規及參考資料彙編」，原先想印紙本出版，但因預算緣故改走電子書形式，再加上申請國際標準書號（ISBN）時程，剛好在2月上線，目前已可在行政院推動轉型正義會報網站提供閱覽及下載。

「轉型正義相關法規及參考資料彙編」收錄促進轉型正義條例、開放應用政治檔案、平復國家不法、權利回復、處置威權象徵、保存不義遺址、照顧療癒政治暴力創傷、轉型正義教育、不當黨產、促進轉型正義基金等10類法規，同時包含聯合國轉型正義的核心精神整理，另也收錄各機關在實際推動轉型正義過程中，對法律適用與行政作業所作的重要說明與指引，有助理解制度如何在實務中運作。

此外，「轉型正義相關法規及參考資料彙編」也納入「司法判解」，將與轉型正義相關的憲法解釋與判決，一併收錄威權統治時期與民主轉型過程中具關鍵影響的解釋文，協助大家從司法角度理解制度的形成、運作與轉變；並彙整過去專責機關所適用的法規，以及已修正或廢止的威權遺緒法規，作為制度演進的索引。