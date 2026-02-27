快訊

影／民進黨台南市黨部今辦228紀念會 受難者家屬追思獻花

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
民進黨台南市黨部辦228紀念會，受難者家屬出席追思獻花。記者周宗禎／攝影
民進黨台南市黨部今天在佳里區中山公園吳興農紀念廣場舉辦「走出黑暗，邁向光明228事件79週年追思紀念會」，邀請受難者家屬站出來與市民一同紀念，要讓更多人更了解這段歷史的始末。

市黨部主委郭國文說，228事件乃至軍事戒嚴、白色恐怖，在許多台灣人心目中「恐怕只是數字，仍有許多歷史知識需要補齊」。

他說，如同101董事長賈永婕自陳台灣歷史要補課重修一樣，尤其228事件在台南，仍有許多受難家屬在沈默中選擇獨自承受，舉辦周年紀念追思，邀請受難者家屬紀念，希望讓更多人了解。

受難者檢察官王育霖、醫師吳新榮與陳心水、廖新發、黃錦文、李辛未由家屬王克雄、吳南河、吳柏青、陳華祝、廖翌朱、黃瓊儀、李娟娟代表到場見證。眾人也在吳新榮雕像前獻花致敬。

王克雄、吳柏青代表致詞懷念先人，細數往事，呼籲莫忘威權時期人權迫害。郭國文表示，228事件紀念不僅是政府儀式，各地民間舉辦相關活動益發凸顯意義，持續舉辦追思會也是要讓市民鄉親了解台南這塊土地過去發生的歷史，感謝受難家屬來到現場，讓更多人得到啟發。

郭國文表示，當前資訊發達，假訊息與人工智慧生成各種內容，以假亂真，混淆史料，「這是極權中國正在向全世界做的事」，台灣社會族群團結過程受此影響甚巨，需要更多「真人」出來為台灣發聲，來抵抗網路世界「機器人」錯假訊息。

郭國文指出，作為國會議員，會要求中央機關盡速解密檔案還原真相，身為民進黨公職一員，大家都肩負使命，在地方持續宣揚人權保障理念，捍衛民主自由。

影／民進黨台南市黨部今辦228紀念會 受難者家屬追思獻花

民進黨台南市黨部今天在佳里區中山公園吳興農紀念廣場舉辦「走出黑暗，邁向光明228事件79週年追思紀念會」，邀請受難者家屬...

