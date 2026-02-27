蕭旭岑：國民黨與全球民主國家想法相同 與大陸保持良好關係

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報資料照
228和平紀念日前夕，國民黨主席鄭麗文今早赴228和平紀念公園獻花致意。傳鄭麗文近期將會晤中共總書記習近平，鄭麗文也在黨內閉門會議中表示「鄭習會」有助今年地方大選。國民黨副主席蕭旭岑說，當全世界民主國家認為要跟中國大陸保持良好關係，國民黨秉持同樣想法。

鄭麗文今赴228和平紀念公園獻花致意，副主席張榮恭、蕭旭岑及若干黨務主管陪同與會。

媒體關注因民眾黨立委李貞秀身分爭議，行政院長卓榮泰指示所有部會不可提供李任何資料。蕭旭岑表示，卓榮泰的立場跟賴清德總統不太一樣，賴總統已改口稱「中國大陸」，代表賴總統認為大陸的這些居民並非外國人。可是卓榮泰還是把李貞秀當成外國人，拒絕提供她資料。有中華民國身分證的立委，居然沒有辦法依憲法、依法取得應得的資料，這是憲政之恥。呼籲卓榮泰去問問賴總統，口稱「中國大陸」，是不是認為李貞秀是外國人？

對於「鄭習會」是否對今年地方大選有加分，蕭旭岑表示，今天所有西方重要的領袖，從英國、德國、加拿大到美國總統川普，都會去北京會晤習近平。當全世界的民主國家都認為要跟中國大陸保持良好關係時，國民黨秉持同樣想法，只有兩岸關係穩定、和平，對台灣才是最好的保障，也對世界局勢才會有有所貢獻。這是鄭麗文努力的方向。

針對軍購特別條例，藍營有兩個版本，藍委內部意見認為黨中央強勢等，蕭旭岑表示，尊重立法院黨團的內部溝通跟整合，國民黨一定會提出大家都同意的版本。

