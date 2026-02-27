聽新聞
影／ 批陳儀政府無能 鄭麗文：莫忘228歷史教訓
國民黨主席鄭麗文上午率副主席蕭旭岑、季麟連、張榮恭等人，在台北市文化局長蔡詩萍、台北市228協會理事長黃秀婉、新北市228總會理事長洪顯詔陪同下，前往台北市和平公園228紀念碑，出席「化仇恨於無形 肇和平於永遠」活動並獻花致意。
鄭麗文致詞時指出，228事件的本質，是殖民者與統治者濫用國家暴力的結果，是台灣人民被剝削、被奴役、被鎮壓的一段沉痛歷史。而今天中國國民黨必須要扛起重責大任，要保護台灣的民主，要爭取兩岸的和平，才對得起228事件犧牲的台灣英靈。
她痛批當年的陳儀政府無能且貪腐，導致戰後台灣迅速陷入混亂，民怨四起、經濟崩盤與通貨膨脹情況惡化。她並指出，除施政失當外，國共內戰的時代結構也加劇糧食短缺與米荒問題，讓社會矛盾持續升高。
鄭麗文表示，私菸案爆發後情勢如野火燎原，而陳儀政府以錯誤、不當且暴力的方式處理，最終使事件擴大並蔓延全台。她強調，面對228事件這段歷史，社會應致力還原真相、記取教訓。她期許，今日台灣更應思考如何避免重蹈覆轍，讓人民真正主導自己的命運，在追思英靈之際，也以歷史為鑑，確保類似悲劇不再發生。
