快訊

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

教學／Google Chrome越用越慢？5個設定「大掃除」讓瀏覽器立刻回春

聽新聞
0:00 / 0:00

影／ 批陳儀政府無能 鄭麗文：莫忘228歷史教訓

攝影中心／ 記者黃義書 ／ 台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（右）上午前往228和平公園紀念碑出席「化仇恨於無形 肇和平於永遠」活動獻花致意。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）上午前往228和平公園紀念碑出席「化仇恨於無形 肇和平於永遠」活動獻花致意。記者黃義書／攝影

國民黨主席鄭麗文上午率副主席蕭旭岑、季麟連、張榮恭等人，在台北市文化局長蔡詩萍、台北市228協會理事長黃秀婉、新北市228總會理事長洪顯詔陪同下，前往台北市和平公園228紀念碑，出席「化仇恨於無形 肇和平於永遠」活動並獻花致意。

鄭麗文致詞時指出，228事件的本質，是殖民者與統治者濫用國家暴力的結果，是台灣人民被剝削、被奴役、被鎮壓的一段沉痛歷史。而今天中國國民黨必須要扛起重責大任，要保護台灣的民主，要爭取兩岸的和平，才對得起228事件犧牲的台灣英靈。

她痛批當年的陳儀政府無能且貪腐，導致戰後台灣迅速陷入混亂，民怨四起、經濟崩盤與通貨膨脹情況惡化。她並指出，除施政失當外，國共內戰的時代結構也加劇糧食短缺與米荒問題，讓社會矛盾持續升高。

鄭麗文表示，私菸案爆發後情勢如野火燎原，而陳儀政府以錯誤、不當且暴力的方式處理，最終使事件擴大並蔓延全台。她強調，面對228事件這段歷史，社會應致力還原真相、記取教訓。她期許，今日台灣更應思考如何避免重蹈覆轍，讓人民真正主導自己的命運，在追思英靈之際，也以歷史為鑑，確保類似悲劇不再發生。

國民黨主席鄭麗文（右三）上午由台北市文化局長蔡詩萍（右一）、台北市228協會理事長黃秀婉（左二）、新北市228總會理事長洪顯詔（左一）等人的陪同，上午前往228和平公園默哀致意。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文（右三）上午由台北市文化局長蔡詩萍（右一）、台北市228協會理事長黃秀婉（左二）、新北市228總會理事長洪顯詔（左一）等人的陪同，上午前往228和平公園默哀致意。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文上午前往228和平公園紀念碑出席「化仇恨於無形 肇和平於永遠」活動獻花致意。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文上午前往228和平公園紀念碑出席「化仇恨於無形 肇和平於永遠」活動獻花致意。記者黃義書／攝影

鄭麗文 國民黨 二二八事件

延伸閱讀

否認312鄭習會登場 張榮恭：坊間時間都不是我知道的 雙方還在溝通

代表藍營出戰！翁壽良披戰袍出征嘉義市長 鄭麗文喊話藍白示範區在嘉

鄭麗文嘉義縣黨部新春團拜 喊話農業大縣要翻轉

鄭麗文：這個月會完成90%縣市長提名 之後就是藍白合

相關新聞

幕後／盧秀燕訪美前夕夜會藍委談軍購 盼別被貼「美國敵人」標籤

台中市長盧秀燕即將在3月中旬訪問美國，造訪美東地區政要。據了解，盧秀燕昨天特別北上夜宴國民黨立委，席中觸及軍購案，盧秀燕...

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

蕭旭岑：國民黨與全球民主國家想法相同 與大陸保持良好關係

228和平紀念日前夕，國民黨主席鄭麗文今早赴228和平紀念公園獻花致意。傳鄭麗文近期將會晤中共總書記習近平，鄭麗文也在黨...

影／ 批陳儀政府無能 鄭麗文：莫忘228歷史教訓

國民黨主席鄭麗文上午率副主席蕭旭岑、季麟連、張榮恭等人，在台北市文化局長蔡詩萍、台北市228協會理事長黃秀婉、新北市22...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。