影／ 批陳儀政府無能 鄭麗文：莫忘228歷史教訓

國民黨主席鄭麗文上午率副主席蕭旭岑、季麟連、張榮恭等人，在台北市文化局長蔡詩萍、台北市228協會理事長黃秀婉、新北市228總會理事長洪顯詔陪同下，前往台北市和平公園228紀念碑，出席「化仇恨於無形 肇和平於永遠」活動並獻花致意。

鄭麗文致詞時指出，228事件的本質，是殖民者與統治者濫用國家暴力的結果，是台灣人民被剝削、被奴役、被鎮壓的一段沉痛歷史。而今天中國國民黨必須要扛起重責大任，要保護台灣的民主，要爭取兩岸的和平，才對得起228事件犧牲的台灣英靈。

她痛批當年的陳儀政府無能且貪腐，導致戰後台灣迅速陷入混亂，民怨四起、經濟崩盤與通貨膨脹情況惡化。她並指出，除施政失當外，國共內戰的時代結構也加劇糧食短缺與米荒問題，讓社會矛盾持續升高。