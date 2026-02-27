否認312鄭習會登場 張榮恭：坊間時間都不是我知道的 雙方還在溝通

外傳國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平將在3月12日會晤。國民黨副主席張榮恭今否認，表示「鄭習會」目的是要追求兩岸和平，雙方仍在溝通，外傳的鄭習會時間點均非他所知，鄭麗文、國民黨在追求和平的立場上非常堅定，會給台灣人民選擇兩岸衝突還是和解。

228和平紀念日前夕，鄭麗文今早赴228和平紀念公園獻花致意。媒體關注鄭習會時間點等，張榮恭說，關於大家關注的鄭習會，目的是要追求兩岸和平。今天在紀念228的場合來講，不能不記取到當年台灣所處的政治環境，其實是在中國內戰。內戰，指的就是國共內戰，所以和平對台灣來講事關緊要。這幾年台灣變成被國際上認為非常危險的地方，身處台灣，更需要努力追求和平。

張榮恭說，鄭麗文在競選黨主席的過程當中，就表明兩岸關係至關緊要。她擔任黨主席之後，採取積極的兩岸路線，因此時隔十年的國共兩黨智庫論壇恢復舉辦。至於大家關注的鄭習會，實際上距離上次國民黨主席訪問大陸也已長達十年。2005年時任黨主席連戰到大陸的和平之旅，跟在上一次的國共兩黨領導人見面是時隔60年。

張榮恭指出，國民黨主席訪問大陸，是因為兩岸關係不穩定而希望能夠穩定兩岸關係。恢復國共兩黨智庫論壇，也希望透過國民黨跟大陸之間的各種溝通平台，促進兩岸各項交流。鄭習會當然是大家所關注、未來要舉辦的一個高點。雙方還在溝通當中。大陸有大陸的重要政治議程，馬上要3月初大陸人大、政協兩會要召開，接著美國總統川普訪問。針對鄭習會，會選擇在適當的時間報告相關的進度。

張榮恭澄清，目前大家所看到的各種時間上的報導，其實都不是他現在自己所知道的時間點。這表示大家對鄭習會的關注，重點就是大家希望能夠追求和平。鄭麗文、國民黨在此立場上非常堅定，會給台灣人民在兩岸衝突還是和解當中，提供選擇機會。

張榮恭也說，「反分裂國家法」是大陸內部的法律，跟國民黨考慮推動兩岸關係，沒有任何關係。