快訊

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

教學／Google Chrome越用越慢？5個設定「大掃除」讓瀏覽器立刻回春

聽新聞
0:00 / 0:00

否認312鄭習會登場 張榮恭：坊間時間都不是我知道的 雙方還在溝通

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席張榮恭。圖／聯合報資料照片
國民黨副主席張榮恭。圖／聯合報資料照片

外傳國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平將在3月12日會晤。國民黨副主席張榮恭今否認，表示「鄭習會」目的是要追求兩岸和平，雙方仍在溝通，外傳的鄭習會時間點均非他所知，鄭麗文、國民黨在追求和平的立場上非常堅定，會給台灣人民選擇兩岸衝突還是和解。

228和平紀念日前夕，鄭麗文今早赴228和平紀念公園獻花致意。媒體關注鄭習會時間點等，張榮恭說，關於大家關注的鄭習會，目的是要追求兩岸和平。今天在紀念228的場合來講，不能不記取到當年台灣所處的政治環境，其實是在中國內戰。內戰，指的就是國共內戰，所以和平對台灣來講事關緊要。這幾年台灣變成被國際上認為非常危險的地方，身處台灣，更需要努力追求和平。

張榮恭說，鄭麗文在競選黨主席的過程當中，就表明兩岸關係至關緊要。她擔任黨主席之後，採取積極的兩岸路線，因此時隔十年的國共兩黨智庫論壇恢復舉辦。至於大家關注的鄭習會，實際上距離上次國民黨主席訪問大陸也已長達十年。2005年時任黨主席連戰到大陸的和平之旅，跟在上一次的國共兩黨領導人見面是時隔60年。

張榮恭指出，國民黨主席訪問大陸，是因為兩岸關係不穩定而希望能夠穩定兩岸關係。恢復國共兩黨智庫論壇，也希望透過國民黨跟大陸之間的各種溝通平台，促進兩岸各項交流。鄭習會當然是大家所關注、未來要舉辦的一個高點。雙方還在溝通當中。大陸有大陸的重要政治議程，馬上要3月初大陸人大、政協兩會要召開，接著美國總統川普訪問。針對鄭習會，會選擇在適當的時間報告相關的進度。

張榮恭澄清，目前大家所看到的各種時間上的報導，其實都不是他現在自己所知道的時間點。這表示大家對鄭習會的關注，重點就是大家希望能夠追求和平。鄭麗文、國民黨在此立場上非常堅定，會給台灣人民在兩岸衝突還是和解當中，提供選擇機會。

張榮恭也說，「反分裂國家法」是大陸內部的法律，跟國民黨考慮推動兩岸關係，沒有任何關係。

鄭習會 國民黨 黨主席

延伸閱讀

避談訪美？盧秀燕神隱3日無公開行程 下次露面是228追思會

代表藍營出戰！翁壽良披戰袍出征嘉義市長 鄭麗文喊話藍白示範區在嘉

鄭麗文嘉義縣黨部新春團拜 喊話農業大縣要翻轉

鄭麗文：這個月會完成90%縣市長提名 之後就是藍白合

相關新聞

幕後／盧秀燕訪美前夕夜會藍委談軍購 盼別被貼「美國敵人」標籤

台中市長盧秀燕即將在3月中旬訪問美國，造訪美東地區政要。據了解，盧秀燕昨天特別北上夜宴國民黨立委，席中觸及軍購案，盧秀燕...

3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕...

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討...

學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

蕭旭岑：國民黨與全球民主國家想法相同 與大陸保持良好關係

228和平紀念日前夕，國民黨主席鄭麗文今早赴228和平紀念公園獻花致意。傳鄭麗文近期將會晤中共總書記習近平，鄭麗文也在黨...

影／ 批陳儀政府無能 鄭麗文：莫忘228歷史教訓

國民黨主席鄭麗文上午率副主席蕭旭岑、季麟連、張榮恭等人，在台北市文化局長蔡詩萍、台北市228協會理事長黃秀婉、新北市22...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。