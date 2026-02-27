快訊

幕後／盧秀燕訪美前夕夜會藍委談軍購 盼別被貼「美國敵人」標籤

聯合報／ 記者唐筱恬劉懿萱／台北即時報導
台中市長盧秀燕預計3月中訪美。圖／聯合報系資料照
台中市長盧秀燕預計3月中訪美。圖／聯合報系資料照

台中市長盧秀燕即將在3月中旬訪問美國，造訪美東地區政要。據了解，盧秀燕昨天特別北上夜宴國民黨立委，席中觸及軍購案，盧秀燕在席中表達「巧芯版本還不錯」，並提到國民黨向來與美方友好，希望國民黨不要別貼成「美國敵人」標籤。盧秀燕此舉是否會讓黨版掀起波瀾，值得關注。

盧秀燕昨天北上赴台中市議員黃守達母親的靈堂致意，接著晚間夜宴藍委，針對國會議題交換意見。據了解，席中有國民黨立委林沛祥、羅智強、王鴻薇、徐巧芯、陳菁徽、許宇甄、黃建賓等人，以及台中子弟兵黃健豪、廖偉翔與羅廷瑋。

盧秀燕在訪美前夕夜會藍委，席中關切軍購、台美關稅議題等。據了解，與會青壯派藍委表達，其實他們也還沒看到版本，盧秀燕則分享了若黨版的精神是只給美方要的軍購，她所得知美方要的金額，恐怕不只3500億元，但也不是政院版本的1.25兆，而是9000億元。

青壯派藍委支持國民黨立委徐巧芯的8000億元軍購版本，據了解，盧秀燕在席中並未指軍購金額該多少，倒是有稱讚徐巧芯版本指，「巧芯版本不錯，有照顧到國家安全、監督的責任」，也希望藍委「大家還是要多溝通」，黨團與黨中央步調要一致。

由於近期外界對國民黨有疑美論，據知情人士轉述，盧秀燕在席中指，國民黨長期以來不論是與美方的行政或立法部門都很友好，他希望國民黨的軍購版本，不要別貼成「美國敵人」標籤，或被美國認為過度親中，不要讓這氛圍演變下去。

席中盧秀燕也詢問藍委現在普遍對台美協議的立場為何？盧秀燕指，台美關稅15%且不疊加與日韓齊平，這算是不錯的成果，但如果美方又要改回依據122條款對全球課徵15%疊加最惠國（MFN）關稅，這樣對產業很不利，希望藍委在立院也能表達這聲音。

