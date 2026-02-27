3天無公開行程不是神隱！盧秀燕拜訪黨內青壯立委 蒐集三大議題意見

台中市長盧秀燕3月中即將訪美，她本人對此行三緘其口，從25日至今連3天沒有公開露面，遭質疑「神隱」。近盧人士指出，盧秀燕並非故意不露面，訪美前有3個重大議題需要斡旋，包含黨內疑美論、對美軍購案以及關稅問題，盧近日密切和藍營青壯派立委聯繫，盼訪美前廣納意見。

國民黨立委黃健豪昨晚在臉書PO出一張照片，他和盧秀燕、台中副市長鄭照新、民政局長吳世瑋，傍晚在台北會合，赴台中市議員黃守達母親的靈堂致意。盧身為市長，親自向議員的親人過世表達哀悼，是應有之義，但這也衍伸出另一個問題：盧秀燕這幾天都在做什麼呢？

盧秀燕的「忙」不是這3天才開始，她整個年假僅初一到宮廟發放小紅包，除此再無露面；開工第一天，過去7年都由盧親自率領市府團隊新春團拜，今年首度缺席，由副市長黃國榮代打。24日開完市政會議和治安公安會報，盧秀燕連續3天沒有公開行程。

「當然不是神隱！」近盧人士指出，盧秀燕這陣子確實非常忙碌，她預定3月11日出訪美國，此行不僅是城市外交，更要解決目前國內乃至藍營內部面臨的三大問題：對美軍購案能否符合各方期待、美國對等關稅到底會不會疊加，以及藍營內部的「疑美論」。

近盧人士表示，盧秀燕前往美國之前，必須蒐集關於這三大問題的黨內意見，她這段時間較少出席公開活動，就是在與藍營立委們交流意見，包括林沛祥、羅智強、王鴻薇、徐巧芯、陳菁徽、許宇甄、黃建賓等人，當然還有子弟兵廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋。

據悉，上述青壯派藍委多對國內政治僵局感到憂心，尤其擔心國民黨和美方的關係因誤會受到影響，對盧秀燕此次訪美寄予厚望。針對軍購案，最重要的是如何讓案件順利通過，又能取得朝野和美國等三方的最大公約數；關於美國關稅，則要多傾聽對美出口企業的意見，對症下藥。

至於如何化解「疑美論」，近盧人士坦言，這個問題政治涵義最深，也最不容易處理，但普遍共識要傳達黨主席鄭麗文也將訪美的訊息，證明國民黨並非外界所想的一味親中，而是對美、陸雙方都有溝通管道，「友美睦陸」。