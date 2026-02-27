冷眼集／藐視國會 卓揆一切只為意識形態

民眾黨不分區立委李貞秀因其陸配身分，一上任後就遭內政部、陸委會百般刁難，行政院長卓榮泰日前在立法院備詢時更稱李貞秀「李女士」，還下令各部會不得給李貞秀資料，也暗示不會接受李的質詢，這不僅剝奪陸配參政權，更是藐視立法權。

依照「兩岸人民關係條例」規定，大陸地區人民在台設籍滿十年，即可參選公職，因此李貞秀來台卅多年，並取得身分證超過廿年，依法本來就擁有參政權，但內政部、陸委會突然搬出「國籍法」，還認定李貞秀放棄戶籍時間點是在二○二五年，簡直刻意刁難、恣意解釋法律。

李貞秀在二○二三年時，被登記為民眾黨不分區立委候選人，當選後也收到中選會的當選證書，在大法官監誓下於立法院完成就職，程序皆完備。卓榮泰卻在立院備詢台上公開排擠李貞秀稱「李女士」，等於不承認李貞秀是立委，對陸配立委冷暴力，實在有失閣揆高度。

面對民眾黨前主席柯文哲直球對決，卓榮泰更加碼下令各部會不准給李貞秀資料，其實卓榮泰此方式已經不是第一次，去年還通令各部會給國民黨立委翁曉玲資料，要經他同意。行政權本應受立法權監督、對立法院負責，但卓榮泰卻過度擴權，逕自決定給誰或不給誰資料，實在是藐視國會權，也引發憲政爭議。

就在賴清德總統馬年邀請五院新春茶敘指「化干戈為玉帛」，並欣然接受赴立法院國情報告之際，卓榮泰突然率部會全面對李貞秀開戰，若不是針對陸配有族群歧視，就是民進黨想藉由陸配忠誠度議題，來凸顯國安危機，以升高抗中保台牌，以替二○二六年地方大選進行暖身。

如此將政治攻防凌駕法律之上，不只讓人民無所適從，也傷害台灣民主原則。且憲法明文規定，行政院對立法院負責，也受到立法院監督，賴政府、行政院因為政治意識形態，不提供問政所需資料給李貞秀，還可以選擇性接受或拒絕立委質詢，這不只是針對單一立委，更是侵害國會監督的權力，破壞民主憲政體制，莫此為甚。