柯文哲嗆卓揆明講 「我們就讓李貞秀下台」

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
行政院長卓榮泰下令各部會不提供任何資料給民眾黨立委李貞秀，民眾黨前主席柯文哲（圖）昨怒嗆卓揆「出來明講，陸配是不是外國人？」記者林澔一／攝影
行政院卓榮泰昨天下令各部會不提供任何資料給民眾黨立委李貞秀，民眾黨創黨主席柯文哲火力全開，除了怒嗆行政院長卓榮泰，他也點名賴總統，不要把國家時間浪費在搞這上面，「賴清德你認為這樣就可以當選、連任嗎？不要再搞這種事情了！」李貞秀本人則不再對此發言，交由黨團回應。

民眾黨昨舉行開工團拜，針對李貞秀國籍爭議，柯文哲受訪時面露不悅表示，這一題已經吵太久了，他說，李貞秀報名參選立委，中選會通過資格審查，後來也頒發當選證書，更在大法官面前宣誓就職，「程序全部走完了，今天才在搞什麼不備詢、不提供資料」，民進黨分明就是在搞對立」。

柯文哲愈說愈激動，他更喊話卓揆，「卓榮泰你乾脆就出來明講，陸配是不是外國人？是或不是，直接講！然後再更明白講，在台灣的陸配領到身分證有沒有參政權？今天你要是明著講陸配是外國人、陸配在台拿到身分證也沒參政權，我們就讓李貞秀下台，有或沒有，講清楚！」

柯文哲還說，民進黨把國家的時間浪費在搞這種事情，難道賴清德總統認為這樣就能當選連任嗎？「我會火大就是這樣，不要再搞這種事情。」

民眾黨立院黨團昨表示，李貞秀是經過中選會確認提名與就職資格，而且在立法院長韓國瑜與大法官面前監誓就任的立委，「行政機關本於憲政職責，應該接受立法委員監督及質詢。」

民眾黨團也表示，請「卓榮泰先生」直接向國人說明，民進黨執政下，在中華民國取得身分證滿十年的陸籍配偶與新住民，是否仍被視為外國人士，不具備參政權？

