柯文哲嗆卓揆明講 「我們就讓李貞秀下台」

行政院長卓榮泰昨天下令各部會不提供任何資料給民眾黨立委李貞秀，民眾黨創黨主席柯文哲火力全開，除了怒嗆行政院長卓榮泰，他也點名賴總統，不要把國家時間浪費在搞這上面，「賴清德你認為這樣就可以當選、連任嗎？不要再搞這種事情了！」李貞秀本人則不再對此發言，交由黨團回應。

民眾黨昨舉行開工團拜，針對李貞秀國籍爭議，柯文哲受訪時面露不悅表示，這一題已經吵太久了，他說，李貞秀報名參選立委，中選會通過資格審查，後來也頒發當選證書，更在大法官面前宣誓就職，「程序全部走完了，今天才在搞什麼不備詢、不提供資料」，民進黨分明就是在搞對立」。

柯文哲愈說愈激動，他更喊話卓揆，「卓榮泰你乾脆就出來明講，陸配是不是外國人？是或不是，直接講！然後再更明白講，在台灣的陸配領到身分證有沒有參政權？今天你要是明著講陸配是外國人、陸配在台拿到身分證也沒參政權，我們就讓李貞秀下台，有或沒有，講清楚！」

柯文哲還說，民進黨把國家的時間浪費在搞這種事情，難道賴清德總統認為這樣就能當選連任嗎？「我會火大就是這樣，不要再搞這種事情。」

民眾黨立院黨團昨表示，李貞秀是經過中選會確認提名與就職資格，而且在立法院長韓國瑜與大法官面前監誓就任的立委，「行政機關本於憲政職責，應該接受立法委員監督及質詢。」

民眾黨團也表示，請「卓榮泰先生」直接向國人說明，民進黨執政下，在中華民國取得身分證滿十年的陸籍配偶與新住民，是否仍被視為外國人士，不具備參政權？