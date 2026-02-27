藍委：李貞秀獲頒當選證書完成宣誓就是國會議員

對於行政院長卓榮泰稱民眾黨立委李貞秀為「女士」，昨天更進一步暗示將不接受其質詢，更通令各部會不提供任何資料，除了遭到民眾黨創黨主席柯文哲痛批，藍委也群起聲援李貞秀，批評行政權已侵犯立法權。

國民黨立委王鴻薇說，李貞秀獲頒當選證書並完成宣誓，現在就是我國合法的國會議員，行政院及部會沒有權力說不給哪位立委資料，行政權此舉是不尊重立法權，充分顯示賴政府族群歧視的心態、對陸配族群極盡羞辱之能事。

國民黨立委謝龍介表示，李貞秀依照憲法程序宣誓，民進黨政府連由大法官見證的宣誓，都能選擇性地要跟不要？內政部在賴清德總統主張朝野和諧、兩岸和平之際說如此言論，實在不是國家之福，讓人質疑賴總統所謂朝野和諧都是假的。

謝龍介表示，若到了內政委員會的現場，真的發生部會不答詢情況，是完全違背賴總統、卓榮泰所盼望的一片大好、良好氣氛；且在野黨立委不是只有李貞秀一人，相信民進黨也會有良知的立委，大家一定會現場聲援。

國民黨立委林德福表示，李貞秀已經宣誓就職，就不應該用「女士」稱呼，人家有職銜，卓榮泰身為最高行政首長不能違憲，這種心態很要不得，應該跟李貞秀道歉，到底憑什麼不承認李貞秀，難道只憑自身主觀意志？卓榮泰此舉已經逾越尺度，非常過分。