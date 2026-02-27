聽新聞
學者：共軍可能減少活動 換取美限制對台軍售

聯合報／ 記者陳宥菘張文馨／台北報導
國策研究院昨天舉行「台海安全情勢與國防特別預算」座談會，邀請專家學分析。記者張文馨／攝影
國策研究院昨天舉行「台海安全情勢與國防特別預算」座談會，邀請專家學分析。記者張文馨／攝影

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。不過也有學者擔心，即將舉行的川習會上，北京可能會以減少軍事活動，換取美國在台灣問題上的政治退讓，其中包含限制對台軍售等級。

國策研究院昨天舉行「台海安全情勢與國防特別預算」座談會，邀請多名國際關係、軍事領域學者就台灣國防建設、美中台情勢表達看法。

台北醫學大學教授兼通識中心副主任張國城表示，即將登場的川習會，將影響亞太安全情勢、美中關係，大陸國家主席習近平一定會在會談之前，利用籌碼創造優勢，特別是美國最高法院判決出來後，美國關稅武器不如去年同期，加上美國面對期中選舉壓力，都會讓中方自認可能是具有會談優勢的一方。

張國城在書面文件中提到，在與美國總統川普見面之前，習近平清楚必須先在台海問題上展現出絕對的控制力，例如藉去年底的軍演展現拒止能力、美軍介入代價高昂，並創造交易籌碼。他認為，北京可能會在川習會上提出「以減少軍事活動換取美國在台灣問題上的政治退讓」，例如限制對台軍售等級，或要求美國公開支持兩岸進行政治談判。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑指出，中共對台威脅是溫水煮青蛙、漸進式的襲擾，如今已不僅止於解放軍威脅，還包含武警、海警、海上民兵。例如海警可以海上執法，對台威嚇不輸解放軍海軍。因此，國防預算除了要納入海巡建設費用，台灣也沒推延建軍準備的本錢。

林穎佑表示，觀察近年共軍對台行動，在兵力、架次上，擾台的「量」不一定增加，但「質」明顯提升，我方也應該提升應對的「質」。現在雖強調台灣要運用不對稱兵力，這或許可在戰時發揮作用，但台灣也需持續購買新型戰艦飛機、載台、飛彈，以因應日常的灰色地帶襲擾。

國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲指出，台灣必須堅定推動軍購與國防自主，原因在於有穩定實力，才能避免戰爭，對話也才會有籌碼。他也提到，「台灣之盾」對於整體防空，可有效應對威脅，具有源頭打擊能力的海馬士系統，則可增強嚇阻的肯信度，另外，國防經濟普遍可以產生一點八倍加值效果，並帶來產業升級、技術轉用。

