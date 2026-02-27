不認李貞秀是立委 卓揆遭批藐視立法權

繼內政部長劉世芳要求所屬機關不提供民眾黨立委李貞秀機密文件後，行政院長卓榮泰昨天進一步下令各部會，在確認李貞秀的資格前，一律不提供任何資料，也暗示不會接受其質詢。立法院人士表示，李貞秀已經宣誓就職當然就是立委，行政院豈能不尊重立法院？藍營立委也質疑，行政權選擇性只給哪些委員資料，這有藐視立法權的問題。

柯文哲：敢明講陸配沒參政權？

民眾黨創黨主席柯文哲昨天怒嗆並點名卓榮泰，「今天你要是明著講陸配是外國人、陸配在台拿到身分證也沒參政權，我們就讓李貞秀下台」。

卓榮泰昨在行政院會表示，周二立院總質詢時，有立委提醒目前有立委的資格尚有瑕疵，提供資料要特別審慎。他指示各部會，在該名立委合格資格確認前，各部會無論是機密或非機密資料，一律不提供。當天質詢立委為民進黨不分區立委陳培瑜。

政院：卓稱「李女士」已很清楚

政院發言人李慧芝表示，卓院長稱呼對方「李女士」，未來會不會接受李貞秀的質詢「答案已經很清楚了」。李慧芝也說，行政院秘書長張惇涵已經邀集內政部、陸委會和中選會討論相關事證，李貞秀無論是適用兩岸人民關係條例或國籍法都仍有疑義，內政部和陸委會希望爭議趕快釐清。

內政部戶政司長陳永智表示，內政部已經三次分別函請立法院秘書長和李貞秀提具就職前已經放棄國籍的證明，至今尚未收到李貞秀辦理放棄國籍的證明文件。他強調，依國籍法第廿條規定，立法委員係由立法院解職，必須由立法院依規定處理。

中選會表示，依法依例辦理選務，並發布遞補當選人名單公告等，若有從一開始就當選無效的情形，選務機關依法就有權機關提供的事證進行後續處理，例如提到中選會委員會議討論等程序。

立院人士：已經宣誓就職立委

立法院廿四日院會已將六位民眾黨籍新任立委宣誓就職查照案，排入院會處理，立法院長韓國瑜當時裁示交由黨團協商。立法院人士指出，針對李貞秀立委身分認定問題，將召集黨團協商來討論，但時間還沒決定。

立法院人士指出，中選會把「民眾黨不分區當選立委名單」送給立法院，立法院依此辦理就職，李貞秀等人是在大法官監誓下就職，難道大法官監誓也是假的嗎？已經宣誓就職當然就是立委，行政院豈能不尊重立法院？

民眾黨批卓揆「現代趙高集團」

民眾黨立院黨團表示，卓榮泰與內政部、陸委會等官員，秉持自己獨創的法學見解，直接跳過獨立機關中選會，「不看、不讀、不懂憲法與兩岸人民關係條例」，就連經過海基會認證的文件都誣陷為偽造，「卓榮泰先生與其官員根本已成現代趙高集團」。

國民黨立委王鴻薇表示，中選會發當選證書給李貞秀，李貞秀也完成宣誓就職程序，李貞秀就是合法立委。行政權是要對立法權負責，行政權選擇性只給哪些委員資料，這有藐視立法權的問題；另外，由於李貞秀身分是大陸籍配偶，政院就不給她資料，這也是嚴重族群歧視，難道陸配參政就要變成次等委員嗎？行政權不得如此濫權擴張。