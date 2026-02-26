賴苡任遭檢舉「出賣黃呂錦茹」 市黨部考紀會：對黨形象已造成傷害

國民黨北市黨部下午舉行考紀委員會，針對士林、北投選區市議員擬參選人賴苡任被檢舉傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱、害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等案，會後做出結論，認為其言行對黨的形象已造成傷害，但案件內容非常複雜，決議提請中央考紀委員會檢視其媒體言論等，作出適當處分。

北市黨部考紀會下午針對現任議員或新人在公告或正式登記時，涉及司法判決或其他因素，像一審判決有罪等牴觸黨紀狀況，就依違反黨紀處分，若因違反黨紀被停權就不能代表國民黨參選。

賴苡任被黨代表、士林區義信里長許立丕檢舉，指控內容包含傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱、害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等理由，建請考紀會開除黨籍。賴苡任曾對此回應，實話實說不代表傷害政黨，許的質疑多根據報導，真實性存疑；他強調罷免金流等相關指控都有人證、物證，如黨之後開調查會，他會一五一十說明。

國民黨台北市黨部下午召開考紀委員會會議，依據黨章及相關規定辦理。考紀會指出，有關賴苡任遭黨籍里長許立丕檢舉出賣黨內同志，並抨擊黨中央影響黨譽，建請開除案，已蒐集相關事證資料，並通知當事人到場說明，確保當事人陳述意見之權利。

考紀委員討論後，認為賴苡任的言行對黨的形象已造成傷害，由於案件內容非常複雜，決議提請中央考紀委員會檢視其媒體言論等作出適當處分。