賴苡任遭檢舉「出賣黃呂錦茹」 市黨部考紀會：對黨形象已造成傷害

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
士林、北投選區市議員擬參選人賴苡任。圖／聯合報系資料照片
國民黨北市黨部下午舉行考紀委員會，針對士林、北投選區市議員擬參選人賴苡任被檢舉傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱、害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等案，會後做出結論，認為其言行對黨的形象已造成傷害，但案件內容非常複雜，決議提請中央考紀委員會檢視其媒體言論等，作出適當處分。

北市黨部考紀會下午針對現任議員或新人在公告或正式登記時，涉及司法判決或其他因素，像一審判決有罪等牴觸黨紀狀況，就依違反黨紀處分，若因違反黨紀被停權就不能代表國民黨參選。

賴苡任被黨代表、士林區義信里長許立丕檢舉，指控內容包含傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱、害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等理由，建請考紀會開除黨籍。賴苡任曾對此回應，實話實說不代表傷害政黨，許的質疑多根據報導，真實性存疑；他強調罷免金流等相關指控都有人證、物證，如黨之後開調查會，他會一五一十說明。

國民黨台北市黨部下午召開考紀委員會會議，依據黨章及相關規定辦理。考紀會指出，有關賴苡任遭黨籍里長許立丕檢舉出賣黨內同志，並抨擊黨中央影響黨譽，建請開除案，已蒐集相關事證資料，並通知當事人到場說明，確保當事人陳述意見之權利。

考紀委員討論後，認為賴苡任的言行對黨的形象已造成傷害，由於案件內容非常複雜，決議提請中央考紀委員會檢視其媒體言論等作出適當處分。

北市 議員 國民黨 張斯綱 黃呂錦茹

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

民眾黨創黨主席柯文哲今表示，民眾黨立委李貞秀事件已經吵太久了，若行政院長卓榮泰敢說陸配是外國人、沒有參政權，他就讓李下來...

賴苡任遭檢舉「出賣黃呂錦茹」 市黨部考紀會：對黨形象已造成傷害

國民黨北市黨部下午舉行考紀委員會，針對士林、北投選區市議員擬參選人賴苡任被檢舉傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱、害前北市黨部...

避談訪美？盧秀燕神隱3日無公開行程 下次露面是228追思會

台中市長盧秀燕3月中旬將訪問美國，據悉此行層級「超越城市外交」，引外界聯想。盧本人目前仍未公開證實，且近期鮮少出席公開場...

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

監察院今天公布最新一期廉政專刊，公布多位中央官員財產申報，行政院長卓榮泰存款高達921萬元，國防部長顧立雄與配偶存款超過...

【即時短評】當「蔣公」被賈永婕蓋棺論定 是誰沉默不語？

一句「繼續罰坐吧，看大家多討厭你！」讓「蔣公」再度成為被審判的主角。說這話的人是台北101董事長賈永婕，地點在中正紀念堂...

藍擬推晶片國安法草案 經長：若嚴格限制恐致反效果

國民黨擬提「晶片國安法」草案，並列為立法院新會期優先法案，對此經濟部長龔明鑫今天表示，目前台灣對外投資審查機制完備，若另...

