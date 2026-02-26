避談訪美？盧秀燕神隱3日無公開行程 下次露面是228追思會

台中市長盧秀燕3月中旬將訪問美國，據悉此行層級「超越城市外交」，引外界聯想。盧本人目前仍未公開證實，且近期鮮少出席公開場合，上次露面是24日中市府治安公安會報，近期公開行程預計是228紀念日的追思活動，已連續3天沒有公開行程。

據了解，盧秀燕3月中訪美將走遍美東政治中心、美西商業中心等各大重要城市，整個行程超過10天，在3月24日市議會開議前返國；有消息指出，這次訪美不只是城市外交，還關係到台美互動、藍營與美方的信任甚至兩岸議題等等。

盧秀燕本人並未公開證實訪美行程，近期公開場合受訪僅表示「有進一步消息再報告」，或者笑而不答。隨著時間愈來愈接近，外界相信盧團隊已經安排好大半的訪美行程與的拜訪對象，各種傳聞陸續傳出，不過都未得到盧秀燕或市府團隊證實。

盧秀燕24日參加市政會議和治安公安會報，未回答關於訪美行程的問題，25日原擬出席龍井區三陽玉府天宮贈匾儀式，因私人行程取消，改由副市長鄭照新出席；今、明2天均未安排公開行程，下次露面是28日出席二二八和平紀念追思會。

據了解，盧秀燕近期為敲定剩餘的訪美行程，較無時間出席公開活動，且她的一貫作風會等到行程確定，再對外宣布。另外國民黨主席鄭麗文被傳出將赴陸，也讓外界對盧秀燕的訪美行充滿聯想；鄭明天將到台中出席「流亡二二八」新書發表會，盧秀燕不會出席。