【即時短評】當「蔣公」被賈永婕蓋棺論定 是誰沉默不語？

一句「繼續罰坐吧，看大家多討厭你！」讓「蔣公」再度成為被審判的主角。說這話的人是台北101董事長賈永婕，地點在中正紀念堂內的「蔣中正總統辦公室展廳」蠟像前。短短十餘字的政治宣示，情緒飽滿、立場鮮明；賈董似乎意圖把自己的政治高度比肩「台灣101」，把歷史爭議變成自己政治表態的走秀伸展台。

「蔣公」在台灣，不只是教科書裡的一個名詞，還交織著一整代人的歲月記憶。有人記得戒嚴與白色恐怖的陰影，有人記得二戰後國府遷台的動盪與建設的艱難；有人對威權深惡痛絕，亦有人對反共保台心存感念。蔣氏父子的功與過交錯、黑與白糾纏；但在網路AI時代，歷史的詮釋不敵政治表態的爽快，複雜的脈絡不敵標籤簡化的仇恨。一句「大家多討厭你」，彷彿賈董就能替蔣介石的功過蓋棺論定。

聽賈董一席話，只見其把歷史壓縮成好惡的投射，不啻是用「101的高度」把台灣社會困在更狹窄的對立裡，卻替自己「站在高處的突然覺醒」加冕。輕薄地把「蔣公」定格成單色圖像固然痛快，但歷史並非不須誠實辯證、只求譁眾取寵博取流量的網路社群貼文。

就在大年初一，賈永婕在電視機前介紹自己一襲紅通通的高雅穿著時，說了一句「我們過年，中國人過年就是大紅色」，卻遭到大量網友「出征」、留言批評她「誰跟你中國人！」賈董忘了才被網路民粹批鬥的慘痛教訓，如今卻要「蔣公」承受一樣的待遇。賈董一句有口無心的「中國人」，對照有意為之對「蔣公」的厭惡，究竟哪個是真心？哪個又是矯情？

然而更值得玩味的，不只是誰說了什麼，而是誰沒有說話。中國國民黨面對「蔣總裁」被賈董「言語鞭屍」，顯得異常低調。對評價蔣介石的功過、歷史記憶與當代民主如何並存，藍營始終未能提出一套明確論述；於是當有心人以一句話廉價地定調歷史，國民黨既論述慘白、無力反駁，也無從引導大眾認知，只能任由情緒發酵，再被綠營收割。

至於台北市長蔣萬安，既然身為蔣家後人，面對賈永婕廉價地臧否先人，本應展現更成熟的態度；既不必為「祖輩」的一切背書，也不應對歷史爭議避之唯恐不及。承認威權創傷、說明時代背景、肯定蔣氏保台建設的功勞，更能體現新世代經過民主選舉洗禮的自信。享受「蔣家光環」卻選擇沉默，政治上或許安全不沾腥，卻把歷史敘事權拱手讓人。當別人高聲定義，你卻悶不吭聲，話語權當然旁落。

對賈永婕而言，這只是一個表態「覺醒」的舞台；對國民黨而言，卻是又一次暴露歷史論述空洞的時刻；對蔣萬安來說，則是一場是否繼續當不沾鍋的考驗－是繼續迴避「歷史包袱」，還是能把別人定義的「政治負債」變成放大自身政治格局的資產。

蔣氏的功過不會因賈永婕一句話而改寫、甚至就此定論；社會對歷史的理解，卻是在一次次沉默與表態的對比中，潛移默化地逐漸定型。當別人以情緒發言，若選擇失語，又豈有資格抱怨對手壟斷歷史詮釋，總是曲解改寫歷史、拿歷史為政治服務？畢竟在政治鬥爭中，誰能不畏縮、不怕較量、大膽地把話說清楚，誰就擁有解釋和定義的權力！