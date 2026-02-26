立院內政委員會也不給李貞秀質詢？ 內政部：若需要回應會跟主席說明
民眾黨立委李貞秀爭議持續，行政院長卓榮泰下令各部會禁止提供資料給李貞秀。內政部政務次長馬士元表示，目前院長已指示很明確，就按照辦理，直到爭議釐清；至於未來內政委員會是否上台備詢，馬說，還是要看現場主席裁示，「若需要我們做回應的話，我們會跟主席說明。」
馬士元今下午在部務會報會後受訪表示，目前院長已經有明確指示，就會按照行政院的指示辦理，「不會提供任何的資料」，直到爭議釐清。
至於卓榮泰也表態不會接受李貞秀質詢，馬士元表示，立法院內政委員會部分，因為目前還沒有召開，且院長已經有指示，因此還是會按照院長的指示來進行。
馬士元補充，目前因為在委員資格認定上，還沒有辦法確認，在這之前當然就沒有辦法依照立委的職權行使的方式來做回應。
媒體追問若對方堅持要上台質詢，是否會出現內政部坐在台下情形？馬士元指出，可能要看現場主席的裁示，「我們還是會尊重國會，如果說國會委員會主席有需要我們做回應的話，我們會跟主席說明。」
馬士元強調，目前所知道的是「不給資料」，至於質詢部分，要等到委員會的名單確定之後，再做進一步的確認。
