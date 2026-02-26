快訊

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

經典賽／龍恩因傷退出誰遞補？曾豪駒：選狀況最好的選手

立院內政委員會也不給李貞秀質詢？ 內政部：若需要回應會跟主席說明

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰下令各部會禁止提供資料給李貞秀。內政部政務次長馬士元表示，目前院長已指示很明確，就按照辦理，直到爭議釐清。記者張曼蘋／攝影
行政院長卓榮泰下令各部會禁止提供資料給李貞秀。內政部政務次長馬士元表示，目前院長已指示很明確，就按照辦理，直到爭議釐清。記者張曼蘋／攝影

民眾黨立委李貞秀爭議持續，行政院長卓榮泰下令各部會禁止提供資料給李貞秀。內政部政務次長士元表示，目前院長已指示很明確，就按照辦理，直到爭議釐清；至於未來內政委員會是否上台備詢，馬說，還是要看現場主席裁示，「若需要我們做回應的話，我們會跟主席說明。」

馬士元今下午在部務會報會後受訪表示，目前院長已經有明確指示，就會按照行政院的指示辦理，「不會提供任何的資料」，直到爭議釐清。

至於卓榮泰也表態不會接受李貞秀質詢，馬士元表示，立法院內政委員會部分，因為目前還沒有召開，且院長已經有指示，因此還是會按照院長的指示來進行。

馬士元補充，目前因為在委員資格認定上，還沒有辦法確認，在這之前當然就沒有辦法依照立委的職權行使的方式來做回應。

媒體追問若對方堅持要上台質詢，是否會出現內政部坐在台下情形？馬士元指出，可能要看現場主席的裁示，「我們還是會尊重國會，如果說國會委員會主席有需要我們做回應的話，我們會跟主席說明。」

馬士元強調，目前所知道的是「不給資料」，至於質詢部分，要等到委員會的名單確定之後，再做進一步的確認。

行政院 李貞秀

延伸閱讀

卓榮泰提對李貞秀做行政處理 中選會：若當選無效 提委員會討論

卓榮泰財產申報 存款921萬元、債務356萬元

WBC 3月5日開打 卓揆：投入逾6,900萬預算提供台灣隊後勤支援

不認李貞秀是立委 民眾黨：「卓榮泰先生」已成現代趙高集團

相關新聞

蕭美琴、潘孟安、吳釗燮存款都破千萬 趙怡翔無存款

監察院今天公布最新一期廉政專刊，公布多位中央官員財產申報，副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮存款都破千...

不認李貞秀是立委 卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

民眾黨不分區立委李貞秀遭質疑在登記參選立委時仍具有台灣、中國大陸「雙重戶籍」，行政院長卓榮泰今天下令各部會，在確認李貞秀...

賴總統存款及債務大減 新購日幣基金破千萬

監察院今天公布最新一期廉政專刊，賴清德總統財產申報也曝光，與配偶吳玫如存款共231萬2183元，比起上次申報時減少894...

CIA3年前向科技巨頭簡報2027中共恐攻台 林沛祥：今才曝光 耐人尋味

美國「紐約時報」24日報導，2023年7月美國中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室曾向科技業巨頭，報告台海危機及戰爭...

李貞秀立委資格案延燒 學者批政院違法濫權且中選會應不受拘束

民眾黨不分區立委李貞秀就職資格被質疑，行政院方面請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。學者表示，...

立院內政委員會也不給李貞秀質詢？ 內政部：若需要回應會跟主席說明

民眾黨立委李貞秀爭議持續，行政院長卓榮泰下令各部會禁止提供資料給李貞秀。內政部政務次長馬士元表示，目前院長已指示很明確，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。